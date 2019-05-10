10.05.2019, 11:26

Elisa утроила скорости мобильной связи в сети 4G в четырех уездах


rus.delfi.ee
EST
Elisa
фото иллюстративноеFoto: Eero Vabamägi

Завершились начатые в марте дополнительные работы на почти сотне базовых станций, в результате чего скорость мобильной связи возросла примерно в три раза в Ярваском, Йыгеваском, Ляэне-Вируском и Вильяндиском уездах.

В ходе модернизации сети Elisa 4G в марте и апреле 39 базовых станций получили второй, а 12 — третий частотный слой. Было обновлено сетевое оборудование на 45 базовых станциях.

По словам руководителя технологического подразделения Elisa Тоомаса Полли, добавление второго и третьего частотных слоев 4G повысило скорости мобильного интернета в 2-3 раза для клиентов в Ярваском, Йыгеваском, Ляэне-Вируском и Вильяндиском уездах.

”Добавленные для облегчения нагрузки на сеть второй и третий частотные слои существенно повысили скорости обмена данными. Средние скорости при этом составляют 200-275 Мбит/с при наличии второго слоя и до 375 Мбит/с при наличии третьего слоя”, — отметил Тоомас Полли.

Для Elisa важно обеспечивать как можно большему количеству клиентов высокие средние скорости, сводя к минимуму число ситуаций доступности лишь низких скоростей, что бывает в местах с большой нагрузкой на сеть. Возросшие скорости обеспечивают более стабильную работу мобильного интернета для пользователей смартфонов и беспроводных домашних подключений.

”Развитие сети 4G дает нам предпосылки для ускоренного внедрения сети 5G уже в ближайшие годы. Технологии и услуги должны приспосабливаться к повсеместному распространению интернета вещей, и поэтому уже скоро мы станем свидетелями потребности пользователей в гигабитных скоростях обмена данными”, — уточнил руководитель технологического подразделения Elisa.

В итоге проведения работ качество сигнала повысилось внутри зданий и за их пределами, так что должна существенно улучшиться и общая удовлетворенность клиентов в данных регионах. В рамках данного проекта новые базовые станции не возводились.

Сеть мобильного интернета Elisa 4G охватывает более 99% территории Эстонии и обеспечивает высокое качество сигнала не только под открытым небом, но и в зданиях.

Elisa Eesti (www.elisa.ee) является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегментах телекоммуникационных услуг для частных клиентов и пользователей разговорных карт. Elisa также является ведущим поставщиком платных телевизионных услуг и вторым по величине поставщиком услуг постоянного подключения к интернету в Эстонии. В сотрудничестве с Santa Monica Networks предприятие разрабатывает защищенные решения для клиентов, нуждающихся в сетевой инфраструктуре и центрах обработки данных. Цель насчитывающего 1000 работников крупного предприятия — стать главным поставщиком телекоммуникационных и развлекательных услуг в Эстонии. Elisa предлагает всем клиентам услуги мобильной связи, постоянного подключения к интернету и телевидения, помогая фирмам и государственным организациям повышать уровень эффективности и безопасности через внедрение сетевых и инфраструктурных решений на базе информационных технологий. Оборот компании в 2018 году — 169,7 млн евро.

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