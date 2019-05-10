Elisa утроила скорости мобильной связи в сети 4G в четырех уездах

В ходе модернизации сети Elisa 4G в марте и апреле 39 базовых станций получили второй, а 12 — третий частотный слой. Было обновлено сетевое оборудование на 45 базовых станциях.

По словам руководителя технологического подразделения Elisa Тоомаса Полли, добавление второго и третьего частотных слоев 4G повысило скорости мобильного интернета в 2-3 раза для клиентов в Ярваском, Йыгеваском, Ляэне-Вируском и Вильяндиском уездах.

”Добавленные для облегчения нагрузки на сеть второй и третий частотные слои существенно повысили скорости обмена данными. Средние скорости при этом составляют 200-275 Мбит/с при наличии второго слоя и до 375 Мбит/с при наличии третьего слоя”, — отметил Тоомас Полли.

Для Elisa важно обеспечивать как можно большему количеству клиентов высокие средние скорости, сводя к минимуму число ситуаций доступности лишь низких скоростей, что бывает в местах с большой нагрузкой на сеть. Возросшие скорости обеспечивают более стабильную работу мобильного интернета для пользователей смартфонов и беспроводных домашних подключений.

”Развитие сети 4G дает нам предпосылки для ускоренного внедрения сети 5G уже в ближайшие годы. Технологии и услуги должны приспосабливаться к повсеместному распространению интернета вещей, и поэтому уже скоро мы станем свидетелями потребности пользователей в гигабитных скоростях обмена данными”, — уточнил руководитель технологического подразделения Elisa.