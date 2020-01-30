Elisa подвела экономические итоги года: оборот вырос

2019 год принес для Elisa Eesti множество знаковых событий и нововведений. На экраны вышли оригинальные эстонские сериалы, и основательно развилась сеть передачи данных по Эстонии. В прошедшем году Elisa получила высокие оценки также в качестве работодателя.

В 2019 году расширилась и уплотнилась во всех регионах Эстонии сеть мобильной связи Elisa. Согласно свежим результатам измерений Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Elisa предлагает самые большие средние скорости загрузки, обеспечивая очень хорошее и равномерное качество интернета независимо от местонахождения клиента. ”Число клиентов вместе с используемой передачей данных увеличивается в Elisa непрерывно. Исходя из этого наша сеть должна быть всегда на несколько шагов впереди, чтобы клиенты могли удобно пользоваться услугами передачи данных, поскольку наилучшая сеть — это то, что работает”, — сказал исполнительный директор Elisa Eesti Сами Сеппянен.

По словам исполнительного директора, в стратегии предприятия центральное место всегда занимает клиент. ”Удобные услуги, самый лучший контент и уникальные дополнительные ценности для клиентов являются на сегодняшний день наиболее важными. Телевизионную картинку может показать каждый, и поэтому важно предлагать помимо этого что-то, что ценят клиенты. Бросая взгляд на число клиентов Elisa, четко видно, что клиенты доверяют нам и ценят предложенные нами дополнительные услуги”, — добавил Сеппянен.