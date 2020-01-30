Elisa подвела экономические итоги года: оборот вырос

В области телевидения Elisa первым телеоператором начала предлагать оригинальный контент, выпустив на рынок два оригинальных эстонских сериала ”По лезвию ножа” (Üle noatera) и ”Предатель” (Reetur), которые можно посмотреть, воспользовавшись новой услугой потокового видео Elisa — Huub. В Huub имеется несколько эстонских сериалов, которые только клиенты Elisa могут смотреть еще до их широкого показа в телевизионном эфире. Согласно последним данным Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, у Elisa в Эстонии также больше всего телевизионных клиентов.
На конференции Инспекции труда Elisa удостоилась приза в номинации ”Хорошая рабочая среда 2019”, а в исследовании лучших работодателей, проведенном порталом CV-Online, Elisa Eesti оценили как ”top-of-mind” и наиболее привлекательным работодателем Эстонии в секторе телекоммуникаций. Менеджер Elisa по персоналу Кайя Теэмяги была выбрана самым авторитетным руководителем по персоналу 2019 года. Помимо этого, по оценке газеты ”Деловые ведомости”, Elisa Eesti является лидером среди телекоммуникационных предприятий.
По состоянию на конец 2019 года годовой оборот Elisa Eesti составлял 174,8 миллиона евро, то есть на 3% больше по сравнению с 2018 годом. По сравнению с 2018 годом у Elisa число клиентов услуги мобильной связи выросло приблизительно на 6000 человек. По состоянию на конец IV квартала прошлого года у Elisa Eesti было 669 135 пользователей сети мобильной связи и 204 886 пользователей кабельного и беспроводного телевидения.
В нынешнем году продолжатся работы по развитию предприятия в кабельной сети и по уплотнению сети мобильного обмена данными в рамках подготовки к запуску сети 5G в Эстонии. Запланировано дополнительно построить еще сотни километров оптоволоконных линий для того, чтобы сверхскоростной интернет появился в домах еще многих эстоноземельцев, и перейти к предложению сверхскоростного интернета.
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