21.05.2020, 16:57

Elisa по-прежнему советует своему персоналу работать на дому


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Elisa
ElisaFoto: Rauno Volmar

Elisa разрешает своему персоналу работать на дому сколько угодно, никого не торопя обратно в офис. Работники Elisa трудятся дистанционно со второго дня чрезвычайного положения. Стремясь свести к минимуму риск заражения персонала, Elisa продолжает ограничивать работу в офисе с массовыми физическими контактами.

”Наши люди работают на дому так же успешно, как и в офисе, так что место выполнения работы для нас не играет особой роли. Отдельные работники, желающие по семейным или иным причинам возобновить работу в офисе, уже могут это сделать. Мы составили программу нормализации, согласно которой после окончания чрезвычайного положения в офисе могут одновременно трудиться не более 30% работников конкретного отдела или специализации. Поскольку сохраняется риск заражения, мы стараемся беречь здоровье персонала, одновременно обеспечивая должное обслуживание клиентов в течение всего года, — заявил руководитель Elisa Сами Сеппянен. — Мы сделали работу на дому для своего персонала максимально комфортной. Многие работники Elisa взяли домой необходимые средства труда, в том числе мониторы, стулья и даже столы”.

Физические контакты в Elisa сейчас разрешены только работникам представительств и техникам, с использованием всего спектра средств индивидуальной защиты. В работающих представительствах Elisa осуществлен ряд изменений, снижающих риск заражения персонала и клиентов. ”Количество посетителей представительств ограничено, рабочие места оборудованы стеклянными перегородками, работники носят защитные козырьки и латексные перчатки, всем обеспечен доступ к дезинфицирующим средствам. Мы призываем всех клиентов отдавать предпочтение способам общения с нашей клиентской службой без физического контакта”, — добавил Сами Сеппянен. Техники Elisa имеют все необходимые средства индивидуальной защиты — маски, перчатки и антисептики.

Elisa напоминаем своим клиентам, что сейчас еще есть смысл ограничивать свои передвижения, тем более что с работниками Elisa можно спокойно общаться исключающими физический контакт методами. Сайт самообслуживания Elisa позволяет выполнять все привычные действия на дому, в том числе подключаться к услугам и приобретать новые устройства.

В начале чрезвычайного положения Elisa перевела на удаленную работу 95% офисного персонала ради уменьшения числа физических контактов, что является одной из ключевых антивирусных мер.

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    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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