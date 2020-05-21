Elisa по-прежнему советует своему персоналу работать на дому

”Наши люди работают на дому так же успешно, как и в офисе, так что место выполнения работы для нас не играет особой роли. Отдельные работники, желающие по семейным или иным причинам возобновить работу в офисе, уже могут это сделать. Мы составили программу нормализации, согласно которой после окончания чрезвычайного положения в офисе могут одновременно трудиться не более 30% работников конкретного отдела или специализации. Поскольку сохраняется риск заражения, мы стараемся беречь здоровье персонала, одновременно обеспечивая должное обслуживание клиентов в течение всего года, — заявил руководитель Elisa Сами Сеппянен. — Мы сделали работу на дому для своего персонала максимально комфортной. Многие работники Elisa взяли домой необходимые средства труда, в том числе мониторы, стулья и даже столы”.

Физические контакты в Elisa сейчас разрешены только работникам представительств и техникам, с использованием всего спектра средств индивидуальной защиты. В работающих представительствах Elisa осуществлен ряд изменений, снижающих риск заражения персонала и клиентов. ”Количество посетителей представительств ограничено, рабочие места оборудованы стеклянными перегородками, работники носят защитные козырьки и латексные перчатки, всем обеспечен доступ к дезинфицирующим средствам. Мы призываем всех клиентов отдавать предпочтение способам общения с нашей клиентской службой без физического контакта”, — добавил Сами Сеппянен. Техники Elisa имеют все необходимые средства индивидуальной защиты — маски, перчатки и антисептики.

Elisa напоминаем своим клиентам, что сейчас еще есть смысл ограничивать свои передвижения, тем более что с работниками Elisa можно спокойно общаться исключающими физический контакт методами. Сайт самообслуживания Elisa позволяет выполнять все привычные действия на дому, в том числе подключаться к услугам и приобретать новые устройства.

В начале чрезвычайного положения Elisa перевела на удаленную работу 95% офисного персонала ради уменьшения числа физических контактов, что является одной из ключевых антивирусных мер.