Elisa начинает производство оригинального телевизионного контента в Эстонии

”Ход истории порой определяют сущие мелочи. Почему из множества различных вариантов развития событий осуществился именно этот? Как бы мы сейчас жили, если бы сработал второй вариант, или третий? Эти вопросы неизменно интригуют и заставляют задуматься. Уже в этом году ETV и Elisa представят вниманию зрителей обзор событий из нашего недавнего прошлого, иной поворот которых существенно изменил бы нашу жизнь сегодня. Результат этого сотрудничества, шестисерийный документальный фильм „Üle noatera”, напоминает нам последствия шести отдельных событий и развивает на их базе сценарии альтернативной истории. Мы сдвигаем границы мышления и даем зрителю возможность оценить, насколько хорошо у нас в стране идут дела”, заявил главный редактор службы актуальных передач Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации Пеэп Кала.

Начиная с сегодняшнего дня услуга ассортимента сериалов Elisa Elamus содержит не только популярные отечественные сериалы, но и ряд международных многосерийных хитов от Elisa, в том числе ”Пули” и ”Ивало”, а также недавно снятый в сотрудничестве с Taska Film и получивший в этом году престижную награду Фонда Nordisk Film & TV за лучший сценарий приключенческий сериал ”Все грехи”.

”Elisa в Финляндии уже стала заметным региональным производителем сериалов. В выпущенных в прошлом году сериалах международного масштаба снялись такие западные звезды как Сибель Кекилли (”Игра престолов”) и Клеменс Шик (”Казино Рояль”, ”На гребне волны”). Так что решение Elisa развивать данное направление и в Эстонии является вполне логичным”, сказал менеджер по телевизионному контенту Elisa Тоомас Или.

Elisa Eesti (www.elisa.ee) является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегментах телекоммуникационных услуг для частных клиентов и пользователей разговорных карт. Elisa также является ведущим поставщиком платных телевизионных услуг и вторым по величине поставщиком услуг постоянного подключения к интернету в Эстонии. В сотрудничестве с Santa Monica Networks предприятие разрабатывает защищенные решения для клиентов, нуждающихся в сетевой инфраструктуре и центрах обработки данных. Цель насчитывающего 1000 работников крупного предприятия — стать главным поставщиком телекоммуникационных и развлекательных услуг в Эстонии. Elisa предлагает всем клиентам услуги мобильной связи, постоянного подключения к интернету и телевидения, помогая фирмам и государственным организациям повышать уровень эффективности и безопасности через внедрение сетевых и инфраструктурных решений на базе информационных технологий. Оборот компании в 2018 году — 169,7 млн евро.