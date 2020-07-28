Elisa: коронакризис ускорил темпы расширения интернет-сети

По словам руководителя технологического подразделения Elisa Тоомаса Полли, первое полугодие выдалось насыщенным событиями и работой, продемонстрировав, насколько быстро могут меняться потребности клиентов. ”За шесть месяцев мы нарастили мощности 294 базовых станций для дальнейшего улучшения удобства потребления наших услуг в контексте возрастания спроса. По состоянию на сегодняшний день этот показатель уже почти достиг результата работы за весь прошлый год”.

Тоомас Полли объяснил, что такое большое количество модернизированных базовых станций обусловлено как постоянным увеличением количества клиентов, так и возросшим объемом потребления данных в период коронакризиса. ”После введения чрезвычайного положения резко увеличилось число звонков и выходов в интернет, поскольку многие взрослые люди стали работать на дому, а дети перешли на дистанционное обучение. Возросла нагрузка на сеть, ведь теперь онлайн одновременно находилось гораздо больше устройств — потребители участвовали в видеоконференциях, смотрели фильмы и сериалы на стриминговых сервисах и так далее”.

В первом полугодии Elisa также построила около 40 новых базовых станций 3G и 4G для улучшения качества связи, большинство из них — в местах массового скопления людей в Таллинне и Харьюском уезде.

Параллельно с этим компания продолжила развитие сети в небольших городах и сельских районах. Например, в Раквере в мае Elisa нарастила мощности почти всех базовых станций. В июне наступил черед всех базовых станций между рекой Пярну и морем в нашей летней столице. ”В результате этого в Раквере и Пярну скорости мобильного интернета увеличились более чем на 50%, что сделало соответствующие услуги гораздо более удобными для широкого круга пользователей. Эстоноземельцы в этом году гораздо чаще отдыхают на родине. Пярну, наша летняя столица, несомненно является популярным местом отдыха, и проведенная здесь модернизация сети позволяет предотвратить перегрузки в высокий сезон”, добавил Тоомас Полли.

”Систематические расширение и уплотнение сети по всей стране — важный аспект деятельности Elisa, ведь мы стремимся предложить каждому клиенту отличный опыт потребления интернета где угодно. Мы стараемся обеспечить надежность своих услуг и как можно скорее приспособиться к изменившимся потребительским привычкам”, сказал Тоомас Полли.