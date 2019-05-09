Elisa Elamus эксклюзивно показывает востребованные отечественные сериалы еще до их появления в телеэфире(1)
Elisa в сотрудничестве с каналом TV3 предлагает услугу раннего просмотра отечественных хит-сериалов.
Elisa в сотрудничестве с каналом TV3 предлагает услугу раннего просмотра отечественных хит-сериалов.
”Отныне имеющие доступ к Миру сериалов потребители Elisa Elamus могут смотреть все новые серии успешных сериалов отечественного производства гораздо раньше их появления в телевизионном эфире. Ведь теперь Elisa предлагает своим клиентам не только обычный и повторный просмотр, но и ранний просмотр, — заявил руководитель подразделения частных клиентов Elisa Андрус Хийепуу. — В истории эстонского телевидения следует отметить три основные вехи развития. Начало обычного просмотра телепередач в нашей стране датируется 1955 годом. В 2010 году появилась возможность повторного просмотра, а в 2019 году Elisa ввела ранний просмотр”.
Менеджер Elisa по телевизионным услугам Сильвер Соомрe пояснил, что проведенный компанией опрос клиентов показал, что почти половина потребителей услуги Elisa Elamus считает, что тематические миры упростили поиск интересующего контента, а ежемесячные рейтинги повторного просмотра телепередач свидетельствуют о том, что зрители в Эстонии интересуются, в первую очередь, отечественным контентом. ”Добавление возможности раннего просмотра — очередной логичный шаг в процессе оптимизации и максимальной персонализации телевизионных услуг в Эстонии”, — пояснил Сильвер Соомре.
”Мир сериалов Elisa стартовал весьма удачно, и каналу TV3 приятно видеть, что наши наилучшие передачи и сериалы доступны и тем людям, которых не интересует традиционная услуга просмотра телевидения и которые предпочитают наслаждаться сразу крупными порциями любимого контента, причем раньше других зрителей”, — заявил менеджер по партнерским связям AS All Media Eesti Мартин Рунги. Программный менеджер TV3 Раймо Куммер отметил, что Elisa поступила похвально, добавив к широко распространенному обычному телевидению современную и удобную возможность заблаговременного ознакомления с качественным контентом TV3.
Помимо контента для раннего просмотра, в подборку сериалов включены и такие популярные отечественные сериалы как Kättemaksukontor, Tujurikkuja, ENSV, Alpimaja, Padjaklubi, Väikelinna detektiivid, Miks mitte!?, Litsid, Papad mammad, Riigimehed, Ohtlik lend, Tuulepealne maa и многие другие излюбленные истории, с сортировкой по сезонам с самого начала — и без всякой рекламы!
Ранний просмотр включен в состав Мира сериалов — появившейся в прошлом году услуги для клиентов, подключенных к кабельному решению Elisa Elamus, существенно упростившей просмотр сериалов. Новая подборка сериалов — эксклюзивный выбор за месячную плату плюс все любимые сериалы по сезонам и без рекламы. Подборка сериалов постоянно меняется: по меньшей мере раз в месяц сюда добавляются очередные популярнейшие отечественные и зарубежные сериалы.
Elisa Eesti (www.elisa.ee) является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегментах телекоммуникационных услуг для частных клиентов и пользователей разговорных карт. Elisa также является ведущим поставщиком платных телевизионных услуг и вторым по величине поставщиком услуг постоянного подключения к интернету в Эстонии. В сотрудничестве с Santa Monica Networks предприятие разрабатывает защищенные решения для клиентов, нуждающихся в сетевой инфраструктуре и центрах обработки данных. Цель насчитывающего 1000 работников крупного предприятия — стать главным поставщиком телекоммуникационных и развлекательных услуг в Эстонии. Elisa предлагает всем клиентам услуги мобильной связи, постоянного подключения к интернету и телевидения, помогая фирмам и государственным организациям повышать уровень эффективности и безопасности через внедрение сетевых и инфраструктурных решений на базе информационных технологий. Оборот компании в 2018 году — 169,7 млн евро.
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