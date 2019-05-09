Elisa Elamus эксклюзивно показывает востребованные отечественные сериалы еще до их появления в телеэфире

”Мир сериалов Elisa стартовал весьма удачно, и каналу TV3 приятно видеть, что наши наилучшие передачи и сериалы доступны и тем людям, которых не интересует традиционная услуга просмотра телевидения и которые предпочитают наслаждаться сразу крупными порциями любимого контента, причем раньше других зрителей”, — заявил менеджер по партнерским связям AS All Media Eesti Мартин Рунги. Программный менеджер TV3 Раймо Куммер отметил, что Elisa поступила похвально, добавив к широко распространенному обычному телевидению современную и удобную возможность заблаговременного ознакомления с качественным контентом TV3.

Помимо контента для раннего просмотра, в подборку сериалов включены и такие популярные отечественные сериалы как Kättemaksukontor, Tujurikkuja, ENSV, Alpimaja, Padjaklubi, Väikelinna detektiivid, Miks mitte!?, Litsid, Papad mammad, Riigimehed, Ohtlik lend, Tuulepealne maa и многие другие излюбленные истории, с сортировкой по сезонам с самого начала — и без всякой рекламы!

Ранний просмотр включен в состав Мира сериалов — появившейся в прошлом году услуги для клиентов, подключенных к кабельному решению Elisa Elamus, существенно упростившей просмотр сериалов. Новая подборка сериалов — эксклюзивный выбор за месячную плату плюс все любимые сериалы по сезонам и без рекламы. Подборка сериалов постоянно меняется: по меньшей мере раз в месяц сюда добавляются очередные популярнейшие отечественные и зарубежные сериалы.

Elisa Eesti (www.elisa.ee) является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегментах телекоммуникационных услуг для частных клиентов и пользователей разговорных карт. Elisa также является ведущим поставщиком платных телевизионных услуг и вторым по величине поставщиком услуг постоянного подключения к интернету в Эстонии. В сотрудничестве с Santa Monica Networks предприятие разрабатывает защищенные решения для клиентов, нуждающихся в сетевой инфраструктуре и центрах обработки данных. Цель насчитывающего 1000 работников крупного предприятия — стать главным поставщиком телекоммуникационных и развлекательных услуг в Эстонии. Elisa предлагает всем клиентам услуги мобильной связи, постоянного подключения к интернету и телевидения, помогая фирмам и государственным организациям повышать уровень эффективности и безопасности через внедрение сетевых и инфраструктурных решений на базе информационных технологий. Оборот компании в 2018 году — 169,7 млн евро.