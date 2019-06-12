12.06.2019, 19:30

Elering подсчитал: какими бы были наши счета за электричество без российской энергии

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rus.delfi.ee
EST 10
Elering подсчитал: какими бы были наши счета за электричество без российской энергии
Raivo Tasso

Эстонская распределительная энергетическая компания Elering неоднократно поясняла и обращала внимание на то, что утверждения Eesti Energia о том, что в сокращених и препятствовании выхода произведенной предприятием энергии на рынок виновато дешевое российское электричество, некорректны. Сделанные Elering расчеты показывают, как повлиял бы запрет на импорт российского электричества на наши счета. Цена электричества на бирже и наши счета выросли бы, но не настолько, чтобы у компании Eesti Energia появился смысл держать свои старые мощности в работе.

Российское электричество приходит в литовский регион двумя путями: из Белоруссии и Калининграда. Расчеты Elering показывают, что если убрать с биржи поступающую через Белоруссию энергию, то цена в Эстонии вырастет примерно на 3 процента.

Если убрать с биржи также и калининградское электричество, то стоимость станет выше на 5%.

Печальный вывод, который можно сделать из этих расчетов заключается в том, что эти 3 или 5 процентов не помогут Eesti Energia сделать старые сланцевые блоки выгодными.

Руководитель Elering Таави Вескимяги пишет в свежем отчете, что здесь перед Эстонией стоит важный выбор. Будем ли мы придерживаться дальше стратегии, что остаемся интегрированы в рынок и имеем соответствующие соединения, но на всякий случай мы должны держать на «запасном пути» собственные мощности?

«При таком подходе потребитель заплатит почти на полмиллиарда евро больше. Причем в ситуации, когда для потребителя в Валга лучшую гарантию электроснабжения дает латвийская электростанция, так как основное «бутылочное горлышко» до 2025 года в латвийско-эстонской электросистеме находится как раз между Нарвой и Тарту.

Работа Elering - гарантировать потребителю обеспеченность электроэнергией за разумную цену. Чем меньше регион и чем большую стабильность мы хотим, тем дороже это будет для потребителя. У медали две стороны, и о них обеих нужно говорить.

Не важно что мы здесь в Эстонии хотим делать, но если это на едином европейском энергорынке не является прибыльным, то это придется оплачивать потребителю. Нельзя одновременно строить нерентабельную на энергорынке электростанцию и говорить, что мы хотим иметь поддерживающую экономическое развитие цену на электроэнергию», - пишет в отчете Вескимяги.

«Или нам нужно солидарно как обществу платить за эту неэффективную промышленность. Поэтому стандарт обеспеченности — это баланс между разумным уровнем обеспеченности и расходами».

Руководитель Elering добавляет, что в любом случае эстонскому обществу будет более полезна низкая стоимость электричества, чем высокая, потому что большая часть тех дополнительных денег, которые мы заплатили бы в случае дорогой электроэнергии, не останется в Эстонии, а будет выведена из нее.

«Если в Балтийских и Северных странах произвели в 2018 году почти 420 тераватт-часов электроэнергии, то из третьих стран (через Литву и Финляндию) было импортировано 13,3 тераватт-часов, или около 3 процентов. Поэтому снижение импорта не будет иметь очень заметного влияния на цену энергии на рынке Балтийских и Северных стран», - считает Вескимяги.

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