Elering подсчитал: какими бы были наши счета за электричество без российской энергии

«При таком подходе потребитель заплатит почти на полмиллиарда евро больше. Причем в ситуации, когда для потребителя в Валга лучшую гарантию электроснабжения дает латвийская электростанция, так как основное «бутылочное горлышко» до 2025 года в латвийско-эстонской электросистеме находится как раз между Нарвой и Тарту.

Работа Elering - гарантировать потребителю обеспеченность электроэнергией за разумную цену. Чем меньше регион и чем большую стабильность мы хотим, тем дороже это будет для потребителя. У медали две стороны, и о них обеих нужно говорить.

Не важно что мы здесь в Эстонии хотим делать, но если это на едином европейском энергорынке не является прибыльным, то это придется оплачивать потребителю. Нельзя одновременно строить нерентабельную на энергорынке электростанцию и говорить, что мы хотим иметь поддерживающую экономическое развитие цену на электроэнергию», - пишет в отчете Вескимяги.

«Или нам нужно солидарно как обществу платить за эту неэффективную промышленность. Поэтому стандарт обеспеченности — это баланс между разумным уровнем обеспеченности и расходами».

Руководитель Elering добавляет, что в любом случае эстонскому обществу будет более полезна низкая стоимость электричества, чем высокая, потому что большая часть тех дополнительных денег, которые мы заплатили бы в случае дорогой электроэнергии, не останется в Эстонии, а будет выведена из нее.

«Если в Балтийских и Северных странах произвели в 2018 году почти 420 тераватт-часов электроэнергии, то из третьих стран (через Литву и Финляндию) было импортировано 13,3 тераватт-часов, или около 3 процентов. Поэтому снижение импорта не будет иметь очень заметного влияния на цену энергии на рынке Балтийских и Северных стран», - считает Вескимяги.