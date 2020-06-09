Электросистемы должны быть безопасными: помогите предотвратить несчастные случаи

Электричество в наших домах стало настолько обыденным, что мы склонны забывать о связанных с ним опасностях. Но статистика Спасательного департамента неумолима: в прошлом году в той или иной степени от электричества началось 239 пожаров. Для того чтобы электричество не становилось причиной новых несчастных случаев, убеждайтесь в безопасности электросистем, которыми пользуетесь вы и ваши близкие. Если вы заметите какую-либо из следующих опасных ситуаций, немедленно зовите электрика.

Постоянно вышибает пробки и плавятся розетки

Если электропроводка старая, а пользоваться современными электроприборами все равно хочется, проблему обычно видят лишь в предохранителях — в так называемых пробках в электрощите, которые перегорают при перегрузке. Умелец-сосед за умеренное вознаграждение легко заменит 10-амперный предохранитель на 16-амперный, и, казалось бы, — вот оно, решение проблемы. Но только электрический ток хитрее, и беда может прийти откуда не ждали.

Если пробки вышибает, проблема, как правило, не в слишком слабом предохранителе, а скорее в том, что проводка не предназначена для имеющейся мощности. В такой ситуации замена защитного устройства на более мощное может привести к тому, что при сильном токе провода будут сильно греться. Чем больше ток, тем выше нагрев, а если на каком то участке провода немного повреждены или там плохой контакт, то результатом может быть и пожар.

Плита, ванна, радиатор или раковина бьют током

Видимо, проблема в заземлении. В Эстонии очень много зданий, построенных десятилетия назад, в которых во время строительства не было проведено отдельного заземления и, как это было принято, корпуса электрических плит и стиральных машин подключали к водопроводным трубам.

На момент строительства и, надо полагать, позже такое заземление работало отлично, но происходило это до тех пор, пока трубы не амортизировались и их частично или полностью не стали заменять на пластиковые. В результате старое решение заземления оказалось нарушено. При этом чтобы лишить заземления все здание, иногда достаточно установки одного-единственного нового водопроводного узла или частичной замены металлических труб пластиковыми.

Ситуация становится более опасной, например, в том случае, если хозяин электрооборудования, из-за которого на трубы многоквартирного дома идет утечка тока, ничего об этом не знает, потому что заземление в таком случае чаще всего происходит через какую-нибудь другую квартиру. Это на самом деле серьезно, и для решения проблемы нужно исследовать всё здание. Осмотром и сооружением систем заземления обязательно должны заниматься специалисты.

Освещение мигает, электроприборы ломаются

Проблема может крыться в колебаниях напряжения. Для питания электроприборов необходимо качественное рабочее напряжение номиналом от 220 до 230 вольт. Если в электросистеме что-то неисправно, то напряжение в проводке может колебаться, а многие электроприборы выходить из строя. Так или иначе, но во избежание дальнейших поломок питание нужно отключить и пригласить опытного электрика, который проанализирует качество напряжения и сможет решить проблему.

Болтающиеся розетки и неизолированные провода

Согласно исследованию, проведенному недавно по заказу Eesti Energia, разболтанные розетки являются проблемой в 9 % домов страны. Когда такой розеткой или выключателем пользуются, смещаются и провода, которые могут получить повреждения или отсоединиться. Выключатели и розетки следует регулярно проверять и при необходимости заменять на новые.

Свободные контакты на стене опасны не только для детей, но и для взрослых. В темноте в поисках выключателя можно случайно попасть в розетку и получить сильный удар током.

Еще опаснее провода, просто торчащие из стены, без розетки и выключателя. Их концы нужно непременно изолировать, да и вообще закрыть такое отверстие в стене.

Доверяйте электромонтажные работы специалистам

Электромонтажные работы могут быть очень опасными — если применять неверные методы. Поэтому никогда не беритесь за сложные работы с электричеством самостоятельно, а пользуйтесь для этого услугами предприятия, у которого в Регистре хозяйственной деятельности указана соответствующая специализация.

Обязательно вызывайте электрика, если собираетесь:

• ремонтировать, проверять, испытывать или обслуживать электроустановку;

• проектировать и обслуживать электросистемы;

• подключать к электросети бытовую технику, например плиту;

• прокладывать проводку;

• ликвидировать аварии.

Если опасную ситуацию с электричеством требуется устранить сразу, но всей суммы на это нет, то с помощью рассрочки Eesti Energia можно растянуть оплату и на длительный срок. Можно выбрать вариант с нулевым первым взносом, плата за заключение договора не взимается, нет платежей за обслуживание рассрочки, при желании остаток можно погасить досрочно. Договор рассрочки можно заключить именно на ту сумму, которая вам требуется.

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