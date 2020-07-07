Электросеть стран Балтии в предынфарктном состоянии: в июне могли быть обесточены все три страны, Россия никак не помогла

Помните, как недавно электроэнергия подорожала почти в десять раз до 200-250 евро за мегаватт-час? В начале июня в единой электросети стран Балтии произошел критический инцидент, о котором никто не хочет говорить.
Тогда проблему объяснили неудачным стечением обстоятельств: вышел из строя кабель между Литвой и Швецией, на ремонте находился один из кабелей, соединяющих энергосистемы Эстонии и Финляндии, а в Риге произошел сбой в работе газовой электростанции.
Однако в Эстонии никто без света не остался, поэтому об инциденте быстро забыли. Теперь же источники Eesti Päevalehelt говорят, что события 9 июня имел. намного более критическое значение.
Возникает вопрос: на кого Эстония, Латвия и Литва могут рассчитывать в случае чрезвычайной ситуации? Электросистема стран Балтии по-прежнему синхронизирована с сетью Западной России и Белоруссии, но во врем июньского инцидента оттуда предложений о помощи не поступало.
В отличии от Эстонии, инцидент значительно сильнее повлиял на Латвию. Когда в Риге произошел сбой в работе газовой электростанции, то произошла перегрузка электросети, а большая часть Риги и близлежащих регионов осталась без света.
В Риге встали трамваи, троллейбусы и электропоезда. Рижская Восточная клиническая университетская больница запустила свой генератор, но он еле-еле справлялся с задачей — руководству пришлось выключить свет и компьютеры, чтобы обеспечить работу жизненно важных аппаратов.
Прекращение подачи электроэнергии повлияло и на менее серьезные вещи: часть государственных сайтов перестала работать, начались перебои в онлайн-услугах. В одном Рижском магазине люди не могли выйти наружу, так как автоматические двери не открывались.
Всего без электричества остались 160 000 клиентов, и это повлияло на еще большее количество людей — ведь больница и многоквартирный дом считаются за одного клиента.
Почему Россия не помогла?
Для стабилизации ситуации Латвия запустила гидроэлектростанцию. Литва тоже взяла ситуацию под контроль с помощью гидронасосной станции. Eesti Energia запустила долгое время не работавшие Нарвские электростанции. При этом для того, чтобы станция начала работать в полном объеме, уходит почти 12 часов.
Еще повезло, что все это произошло летом, когда электричества потребляется меньше, а на улице тепло. Многие задаются вопросом: насколько бы хуже была ситуация, если бы электросеть вышла из строя зимой, когда от электроэнергии зависит отопление?
Еще один вопрос состоит в том, почему не пришла на помощь Россия. Электросеть стран Балтии до сих пор входит в созданную во времена СССР сеть BRELL, объединяющую Эстонию, Латвию, Литву, Белоруссию и западные регионы России.
Когда ранее случались проблемы в электросети стран Балтии, Россия предлагала помощь и запускала свои резервные возможности. Осведомленные источники утверждают, что в этот раз Россия знала о проблеме, но не пошевелила и пальцем.
Распространено мнение, что в прошлом году Россия провела подготовку к тому, чтобы самостоятельно отсоединить электросеть России и Белоруссии от стран Балтии, став полностью независимой от трех стран. Поэтому в июне Россия с интересом наблюдала за тем, как Балтийские страны пытаются выбраться из ямы, в которую попали.
К частью для стран Балтии, на помощь пришла Польша посредством соединения LitPol. У Польши накопилась электроэнергия на импорт от Литвы, и поляки были согласны отправить ее обратно, увидев серьезность ситуации.
Тем временем страны Балтии смогут в достаточной мере синхронизировать свои электросети с европейскими, чтобы в случае кризиса получить помощь, лишь к 2025 году.
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