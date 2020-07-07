Электросеть стран Балтии в предынфарктном состоянии: в июне могли быть обесточены все три страны, Россия никак не помогла

Тогда проблему объяснили неудачным стечением обстоятельств: вышел из строя кабель между Литвой и Швецией, на ремонте находился один из кабелей, соединяющих энергосистемы Эстонии и Финляндии, а в Риге произошел сбой в работе газовой электростанции.

Однако в Эстонии никто без света не остался, поэтому об инциденте быстро забыли. Теперь же источники Eesti Päevalehelt говорят, что события 9 июня имел. намного более критическое значение.

Возникает вопрос: на кого Эстония, Латвия и Литва могут рассчитывать в случае чрезвычайной ситуации? Электросистема стран Балтии по-прежнему синхронизирована с сетью Западной России и Белоруссии, но во врем июньского инцидента оттуда предложений о помощи не поступало.

Graafika: EPL

В отличии от Эстонии, инцидент значительно сильнее повлиял на Латвию. Когда в Риге произошел сбой в работе газовой электростанции, то произошла перегрузка электросети, а большая часть Риги и близлежащих регионов осталась без света.

В Риге встали трамваи, троллейбусы и электропоезда. Рижская Восточная клиническая университетская больница запустила свой генератор, но он еле-еле справлялся с задачей — руководству пришлось выключить свет и компьютеры, чтобы обеспечить работу жизненно важных аппаратов.

Прекращение подачи электроэнергии повлияло и на менее серьезные вещи: часть государственных сайтов перестала работать, начались перебои в онлайн-услугах. В одном Рижском магазине люди не могли выйти наружу, так как автоматические двери не открывались.

Всего без электричества остались 160 000 клиентов, и это повлияло на еще большее количество людей — ведь больница и многоквартирный дом считаются за одного клиента.

Почему Россия не помогла?



Для стабилизации ситуации Латвия запустила гидроэлектростанцию. Литва тоже взяла ситуацию под контроль с помощью гидронасосной станции. Eesti Energia запустила долгое время не работавшие Нарвские электростанции. При этом для того, чтобы станция начала работать в полном объеме, уходит почти 12 часов.

Еще повезло, что все это произошло летом, когда электричества потребляется меньше, а на улице тепло. Многие задаются вопросом: насколько бы хуже была ситуация, если бы электросеть вышла из строя зимой, когда от электроэнергии зависит отопление?