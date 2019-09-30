Электронщики: то, что сейчас в происходит в государстве, деструктивно

Сектор электроники — в том числе производство как компьютеров, электронного и оптического оборудования, так и электрического оборудования — находится, о словам Пукка, в тренде глобального роста и каких-либо признаков ”заморозки” в нем точно не наблюдается. При этом в Эстонии не производятся дешевые товары ширпотреба, но прежде всего с большой добавленной стоимостью и сложная профессиональная электроника для таких секторов, как производство автомобилей, железнодорожного и авиатранспорта, и промышленной сферы.

”Эстонская продукция и услуги ценятся в международном масштабе, и это демонстрируют наши выросшие затраты на рабочую силу, а также и растущая добавленная стоимость. Наши предприятия инвестировали в рост много средств, позитивно до этого воспринимая действия и намерения государства. Увы, но сегодня в секторе электроники царит сильное чувство нестабильности, потому что принимаемые в одночасье решения не способствуют устойчивой работе и фон этих решений для нас абсолютно непонятен”, — разъяснил Пукк положение электронщиков.

Пукк признает со стороны союза усилия Министерства экономики и коммуникаций, которое во главе с разными министрами до их пор продолжает конструктивное сотрудничество между отраслевыми экспертами и политиками. ”Это хорошие начинания для обеспечения развития сектора, обсуждения проблем и предложения решений. Даже тогда, когда возникают внутренние споры, это лучше, чем ничего, потому что база для нахождения совместных решений”, — отмечает он, отмечая при этом, что сотрудничество всегда стоит развивать дальше.

Для продолжения развития как сектора электроники, так и всей эстонской промышленности, руководитель совета Союза электронной промышленности Эстонии считает необходимым возродить все рабочие группы, которые смогут проанализировать все потребности в развитии и воплотить в жизнь вытекающие из этих потребностей изменения. ”Политика, которая влияет как на один из растущих секторов экономики, так и на всю экономику и экспорт в более широком смысле, необходимо воплощать в жизнь совместно со сторонами сектора — будь то предприниматели или же образовательные и научные учреждения”, — подчеркнул Пукк. ”Если Эстония хочет выглядеть промышленным государством, то именно промышленная политика должна быть основанием для разработки других политик. А не наоборот”.

По словам председателя совета Союза электронной промышленности Эстонии Отто Рихарда Пукка, сегодня в секторе электронной промышленности Эстонии более 250 предприятий и 12 000 работников, а оборот сферы суммарно составляет 2,1 млрд евро, что за последний год вырос на 5%. Из всей продукции 85% экспортируется (только во II квартале 2019 года это означает более 460 млн евро) и в целом электронная промышленность формирует 24% экспорта эстонской промышленности.

Союз электронной промышленности Эстонии является современным международным объединением как для опытных местных производителей электроники, начинающих стартапов, так и для международных электронных производств. Союз связывает между собой различные области эстонской промышленности и помогает инновациям в электронной промышленности Эстонии для создания решений жизненного стиля будущего.