01.05.2019, 15:25

Электронные услуги Налогово-таможенного департамента будут недоступны с 3 по 8 мая


rus.delfi.ee
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Maksu-ja tolliameti uus maja
Maksu-ja tolliameti uus majaFoto: Andres Putting

Предлагаемые на сайте Налогово-таможенного департамента электронные услуги будут недоступны в течение нескольких дней с 3 мая в связи с плановыми работами по усовершенствованию инфосистемы ведомства, пишет rus.err.

Доступ к услугам департамента возобновится не позднее вечера 8 мая. В указанные дни будет приостановлена работа услуг Х-tee, связанная с базами данных в электронной среде e-maksuamet/e-toll и департамента.

Кроме того, не будет возможности совершать прочие запросы в информационные системы Налогово-таможенного департамента (MTA).

По словам главы отдела услуг MTA Трийн Раапер, перебой в работе систем связан с их технической реорганизацией, благодаря которой предлагаемые ведомством электронные услуги станут более инновационными, надежными и автоматизированными.

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