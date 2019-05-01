Электронные услуги Налогово-таможенного департамента будут недоступны с 3 по 8 мая

Доступ к услугам департамента возобновится не позднее вечера 8 мая. В указанные дни будет приостановлена работа услуг Х-tee, связанная с базами данных в электронной среде e-maksuamet/e-toll и департамента.

Кроме того, не будет возможности совершать прочие запросы в информационные системы Налогово-таможенного департамента (MTA).

По словам главы отдела услуг MTA Трийн Раапер, перебой в работе систем связан с их технической реорганизацией, благодаря которой предлагаемые ведомством электронные услуги станут более инновационными, надежными и автоматизированными.