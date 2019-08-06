Электромобили вскоре захватят европейский рынок

Европейские производители автомобилей в течении трех лет выпустят на рынок большое число новых электромобилей, следует из прогноза T&A, пишут "Деловые ведомости".
По прогнозу Европейской федерации по транспорту и окружающей среде (T&A), число моделей электромобилей к 2021 году может увеличиться в три раза. Таким образом через три года на рынок может поступить 214 новых моделей электромобилей, включая 92 полностью электрических и 118 гибридных.
По состоянию на конец прошлого года на рынке было 60 моделей электромобилей. К концу этого года прогнозируется увеличение до 98 моделей на европейском рынке.
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