Elektrilevi потратила на ликвидацию последствий воскресного шторма более 750 000 евро

Глава Elektrilevi Яанус Тийсвенд рассказал в "Esimene stuudio", что воскресный шторм и его последствия в Южной Эстонии не были обычными, а речь шла о чрезвычайной ситуации.

Тийсвенд объяснил, что у Elektrilevi при восстановлении электроснабжения есть приоритетные объекты, с которых начинать — те, где может возникнуть угроза человеческой жизни, например, больницы. За ними следуют другие связанные с жизненно важными услугами объекты, такие как водяные насосы и вышки мобильной связи, на третьем месте социально значимые объекты, например, школы и детские сады.

По словам Тийсвенда, при установлении приоритетов очень важную роль играют местные самоуправления, но после воскресного шторма выяснилось, что часть важных объектов на самом деле отсутствовала в этих списках.

Тийсвенд отметил, что местные самоуправления могли бы лучше содействовать ликвидации последствий сильного шторма, например, списки должны были быть полными и туда должны были быть вписаны и объекты, где есть, например, угроза человеческой жизни.

Из-за затянувшегося надолго сбоя электроснабжения понесли большой ущерб как люди, так и предприятия. Тийсвенд заверил, что Elektrilevi выполнит свои договорные обязательства и если фирма их нарушила и превысила сроки сбоя, то в обоснованных случаях возместит и ущерб.

Расходы же самой Elektrilevi на приведение в порядок электросети, по словам Тийсвенда, превышают 750 000 евро.