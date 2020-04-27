Elektrilevi пересматривает расходы: денег на уборку линий нет

"Ветреная погода в начале года привела к росту количества неполадок, на ликвидацию которых ушло больше денег, чем мы планировали”, — сказал представитель Elektrilevi Андрес Аламаа.

Кроме того, введенное в стране чрезвычайное положение и ограничения привели к уменьшению потребления электроэнергии. Поступления платы за сетевое обслуживание также уменьшились. ”Общие объемы потребления сетевых услуг во время чрезвычайного положения уменьшились на 8-9%, что оказало влияние на наши доходы с продаж”, — пояснил Аламаа.

Поэтому, по его словам, Elektrilevi необходимо сократить расходы. ”Должны признать, что сложившаяся ситуация заставляет нас в определенной степени пересмотреть свои планы на 2020 год, чтобы не выйти за рамки запланированного бюджета. 17 апреля мы сообщили нашим партнерам о приостановке малообъемных плановых работ по техническому обслуживанию”, — сказал он.

К малообъемному плановому техобслуживанию, по его словам, относится уборка коридоров линий электропередач от веток, ликвидация зарослей и т. д. Эти мероприятия призваны предотвратить возникновение поломок и обеспечить ремонтным бригадам доступ к линиям в кризисных ситуациях.

Elektrilevi надеется, что приостановка данных действий не приведет к серьезным последствиям.

По словам Аламаа, это не означает, что приостановлено будет все техобслуживание. Он отметил, что всего в бюджете предприятия на работы по строительству и обслуживанию выделено около 110 млн евро, приостановлен будет объем в примерно 2-3% от бюджета.

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