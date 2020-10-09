Экспорт и импорт в Эстонии сократились

В августе из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,1 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,2 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 113 млн евро и в сравнении с тем же периодом прошлого года увеличился на 15 млн евро.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, экспорт Эстонии очень зависит от развития экономической ситуации у наших ближайших соседей — Финляндии, Швеции и Латвии. ”Доля этих трех основных государств-партнеров в общем экспорте товаров составила в августе треть, а доля стран Евросоюза — 67%. По сравнению с августом прошлого года вывоз товаров в Европейский союз сократился на 62 миллиона евро”, — пояснила Пуура.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Швеция и Латвия. Более всего сократился экспорт в Финляндию (на 19 млн евро) и Данию (на 17 млн евро). По сравнению с прошлым годом в Финляндию меньше вывозилось электрооборудования, а в Данию — сланцевого топливного масла. Наиболее всего увеличился экспорт в Китай (на 17 млн евро) и в Великобританию (на 11 млн евро). В Китай вывозилось больше, чем в прошлом году, электрообрудования, а в Великобританию — дезинфицирующих средств на основе этилового спирта и древесных гранул.

Из товаров больше всего экспортировались электрооборудование, древесина и изделия из древесины, сельскохозяйственная продукция, продукты питания и различные промышленные товары. В сравнении с августом прошлого года вывоз минеральной продукции сократился на 33 млн евро. Более всего (на 9 млн евро) увеличился экспорт древесины и изделий из древесины.

Доля товаров эстонского происхождения составила 71% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с августом прошлого года вывоз эстонских товаров сократился на 5% и ре-экспорт — на 8%. Более всего сократился вывоз сланцевого топливного масла эстонского производства, но наиболее вырос экспорт древесных гранул, планок из древесины хвойных пород и фанеры, а также частей измерительных приборов и термометров.

В Эстонию больше всего импортировалось товаров из Финляндии, Германии и Литвы. Ввоз товаров наиболее сократился из Литвы (на 17 млн евро) и Финляндии (на 16 млн евро). Из Литвы наиболее уменьшился импорт моторного топлива, а из Финляндии — металлолома. Более всего увеличился импорт товаров из Китая (на 17 млн евро), откуда ввозилось в основном электрооборудование.