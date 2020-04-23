Эксперты: жители Эстонии начали готовиться к чрезвычайной ситуации еще до ее наступления

Для сравнения поведения потребителей, изменившегося в условиях чрезвычайного положения, банк взял за основу две последних недели февраля, когда большинство населения страны продолжало свое привычное потребление, и никаких обусловленных коронавирусом существенных колебаний еще не было заметно. В то же время, первым признаком изменения в поведении стало то, что непосредственно перед введением чрезвычайного положения (на второй неделе марта, в период со 2 по 8 марта) примерно на 20% увеличились расходы населения на товары для дома и электронику, что словно указывает на то, что люди начали готовиться к периоду удаленной работы.

С наступлением следующей недели стало ясно, что в связи с введением чрезвычайного положения в Эстонии произошел настоящий ”бум покупок”, когда люди стали готовиться к длительному пребыванию на домашнем карантине. Больше всего выросли расходы, сделанные в продуктовых магазинах и аптеках — в некоторых случаях рост достигал 50%.

За чрезвычайным положением последовало быстрое снижение потребления

С 16 марта наблюдается снижение потребления почти во всех секторах потребления (одним интересным исключением являются расходы на топливо и транспорт, которые на фоне коронакризиса резко выросли в конце марта). Эта тенденция также затронула до сих пор хорошо державшиеся супермаркеты и аптеки, а также электронику, товары для дома, развлечения, общественное питание и услуги для коммерческих предприятий.

Чуть раньше остальных начали падать расходы в сфере путешествий, сейчас их оборот практически нулевой. В целом спад в сфере туризма на данный момент превысил 80%. Закрытие торговых центров с 27 марта также сопровождалось резким снижением оборота в магазинах одежды и обуви, который интернет-торговля, по всей видимости, не смогла сразу восполнить. Однако в апреле снижение достигло расходов на здравоохранение. Последнее может быть обусловлено отменой стоматологического лечения и запланированных визитов к врачу.

Руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт: ”Несмотря на то, что к концу марта почти каждый сектор потребления сопровождался значительным снижением, мы видим, что уже в начале апреля расходы населения снова начали расти. По сравнению с концом февраля увеличились расходы в супермаркетах (что логично, поскольку люди проводят больше времени в своих домах, а это приводит к росту потребления продуктов питания и товаров для дома). Стабильную тенденцию к росту также демонстрируют области товаров для дома и интерьера. Тем не менее, я считаю, что небольшое увеличение оборота связано с началом месяца и праздниками, а не указывает на усталость от карантина и халатность”.