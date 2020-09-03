Эксперты: зачем Эстонии 5G и почему некоторые его боятся?

Модератором дискуссии был журналист Хенрик Роонемаа, в обсуждении участвовали технический директор Telia Eesti Андре Виссе, менеджер по продажам Ericsson в Эстонии Урмас Рууто, декан факультета информационных технологий TalTech Герт Йерван и руководитель направления движения, здоровья и спорта Таллиннского университета Кристьян Порт.

Одной из первых тем обсуждения стал вопрос о том, зачем миру вообще нужна технология 5G и какие возможности она открывает. Ответ на этот вопрос довольно короткий и простой: потребность в 5G обусловлена растущей дигитализацией, которая, в свою очередь, сопровождается постоянно растущим объемом данных и все большим количеством устройств, подключенных к интернету.

По словам Урмаса Рууто и Герта Йервана, уже сегодня мобильные сети во многих странах перегружены, и если мы посмотрим на рост глобальных объемов данных, то нынешние сети скоро не смогут справляться с таким увеличением. В то же время частоты 5G позволяют добавлять как количество, так и скорости для обслуживания постоянно растущих объемов данных.

С другой стороны, 5G играет важную роль в появлении новых услуг и приложений, помогая создавать возможности для инноваций и технологического развития. Например, в Эстонии уже сегодня проходят испытания движения и управления самоходных автомобилей с использованием технологии 5G.

По словам Андре Виссе 5G применяется в разных отраслях и в других странах. Например, в Швеции сеть 5G была создана в подземной шахте, а в Норвегии на основе 5G разрабатывается управление метро. Прежде всего, 5G — это так сказать активатор, создающий предпосылки для совершенно новых решений. Время покажет, какие новые услуги и решения появятся с помощью 5G.

Однако, по словам руководителя по технологиям Telia, в настоящее время в Эстонии события развиваются не лучшим образом — государство планирует разделить частотные блоки 5G на такие маленькие части, что потребители не увидят реальных преимуществ новой технологии.

”Чтобы обеспечить высококачественную сеть 5G, необходим частотный ресурс, который по своей сути является ограниченным. Сегодня ведутся споры о том, какую часть этого частотного ресурса может получить один оператор. Из-за политической предвзятости может создаться ситуация, где ни один оператор не получит достаточно частотных ресурсов для открытия в Эстонии высококачественной сети 5G. Именно это и произошло в Латвии, где каждому оператору выделили по 50 МГц частотного ресурса, так что ни один оператор не счел экономически целесообразным открывать сеть 5G, поскольку пользовательский опыт для клиента был бы эквивалентен сети 4G. Это аналогично четырехполосному шоссе, по которому можно двигаться со скоростью 120 км/час, но вместо этого на нем установлено ограничение 50 км/час”, — пояснил Виссе и добавил, что для ощутимого эффекта нужно распределять по 80-100 МГц на оператора.