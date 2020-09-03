03.09.2020, 16:52

Эксперты: зачем Эстонии 5G и почему некоторые его боятся?


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Эксперты: зачем Эстонии 5G и почему некоторые его боятся?
Pixabay

В этом году на Фестивале мнений в зоне Digitarkus эксперты из различных областей обсуждали, для чего обществу нужна технология 5G и почему некоторые видят в новых мобильных технологиях такую большую угрозу.

Модератором дискуссии был журналист Хенрик Роонемаа, в обсуждении участвовали технический директор Telia Eesti Андре Виссе, менеджер по продажам Ericsson в Эстонии Урмас Рууто, декан факультета информационных технологий TalTech Герт Йерван и руководитель направления движения, здоровья и спорта Таллиннского университета Кристьян Порт.

Одной из первых тем обсуждения стал вопрос о том, зачем миру вообще нужна технология 5G и какие возможности она открывает. Ответ на этот вопрос довольно короткий и простой: потребность в 5G обусловлена растущей дигитализацией, которая, в свою очередь, сопровождается постоянно растущим объемом данных и все большим количеством устройств, подключенных к интернету.

По словам Урмаса Рууто и Герта Йервана, уже сегодня мобильные сети во многих странах перегружены, и если мы посмотрим на рост глобальных объемов данных, то нынешние сети скоро не смогут справляться с таким увеличением. В то же время частоты 5G позволяют добавлять как количество, так и скорости для обслуживания постоянно растущих объемов данных.

С другой стороны, 5G играет важную роль в появлении новых услуг и приложений, помогая создавать возможности для инноваций и технологического развития. Например, в Эстонии уже сегодня проходят испытания движения и управления самоходных автомобилей с использованием технологии 5G.

По словам Андре Виссе 5G применяется в разных отраслях и в других странах. Например, в Швеции сеть 5G была создана в подземной шахте, а в Норвегии на основе 5G разрабатывается управление метро. Прежде всего, 5G — это так сказать активатор, создающий предпосылки для совершенно новых решений. Время покажет, какие новые услуги и решения появятся с помощью 5G.

Однако, по словам руководителя по технологиям Telia, в настоящее время в Эстонии события развиваются не лучшим образом — государство планирует разделить частотные блоки 5G на такие маленькие части, что потребители не увидят реальных преимуществ новой технологии.

”Чтобы обеспечить высококачественную сеть 5G, необходим частотный ресурс, который по своей сути является ограниченным. Сегодня ведутся споры о том, какую часть этого частотного ресурса может получить один оператор. Из-за политической предвзятости может создаться ситуация, где ни один оператор не получит достаточно частотных ресурсов для открытия в Эстонии высококачественной сети 5G. Именно это и произошло в Латвии, где каждому оператору выделили по 50 МГц частотного ресурса, так что ни один оператор не счел экономически целесообразным открывать сеть 5G, поскольку пользовательский опыт для клиента был бы эквивалентен сети 4G. Это аналогично четырехполосному шоссе, по которому можно двигаться со скоростью 120 км/час, но вместо этого на нем установлено ограничение 50 км/час”, — пояснил Виссе и добавил, что для ощутимого эффекта нужно распределять по 80-100 МГц на оператора.

Некоторые считают 5G опасным

Помимо всего прочего вокруг 5G вращается масса ложной информации, страхов и теорий заговора, которые часто распространяются через социальные сети.

По словам Андре Виссе, он почти ежедневно сталкивается с утверждениями, что сети 5G уже работают по всей Эстонии. В действительности же в Эстонии в обычном использовании пока нет ни одной сети 5G. В то же время опасения, связанные с различными поколениями мобильных технологий, или ”G”, не являются чем-то новым, и точно так же, как сегодня видят опасности, связанные с 5G, также видели их и в случае 3G и 4G.

Кристьян Порт отметил, что ВОЗ, или Всемирная организация здравоохранения, квалифицирует различные электромагнитные волны как потенциальный источник риска. Но этот источник риска находится более или менее на том же уровне, что и маринованные огурцы, представляя значительно меньшую опасность, чем алкоголь, табачные изделия и тому подобное. ”По сути, каждое явление имеет свои слабые побочные эффекты, но побочные эффекты и риск — это две разные вещи. Вопрос в том, насколько высока интенсивность мобильных мачт — она ниже, чем солнечное излучение, которому мы рады и охотно платим за то, чтобы оказаться где-то под солнцем”, — сказал Порт.

По его словам, когда говорят о 5G, то часто упоминают только такие ключевые слова, как ”радиация” и ”излучение”, и этими сообщениями люди охотно делятся в социальных сетях, не углубляясь в тему.

В дополнение к опасениям о 5G Порт также указал на то, что сегодня нетрудно найти исследования, которые утверждают, что практически все питательные вещества являются канцерогенными.

”Вопрос в том, сколько одного продукта вы едите с утра до вечера. В нашей среде существует множество факторов риска. И если добавляется нечто нам пока незнакомое, то возникает страх. Человечество давно живет с радиоволнами, и пока нет полных доказательств того, что это опасно для жизни. Это один небольшой фактор среди миллионов остальных. Предположим, что технология 5G в некоторой степени увеличивает риск для здоровья, но она также улучшает доступ к медицинскому обслуживанию. Что же лучше?” — рассуждает Порт.

Урмас Рууто также упомянул, что в мире есть активисты, которые борются против разных ”G”. На самом же деле следует подумать о том, что когда мы берем в руки смартфон, электромагнитное поле этого устройства намного больше, чем окружащие нас радиочастоты. ”Поэтому, если человек считает, что такие вещи ему вредят, то для начала следует отказаться от всех смарт-устройств”, — добавил Рууто.

Что касается безопасности 5G, Герт Йерван привел пример того, что это примерно то же самое, что бороться с автомобильными авариями, запрещая автомобили. По словам Йервана, безопасность — это лишь одно из измерений всей проблемы. ”По мере того, как все больше устройств будет подключаться к сети, мы, вероятно, увидим больше нарушений безопасности. Но это не значит, что мы не должны разрабатывать новые технологии”.

Эту дискуссию можно посмотреть в технологическом блоге Telia Digitark по адресу www.digitark.ee/arvamusfestival. Чтобы увидеть обсуждение, выберите видео второго дня Фестиваля мнений (15 августа), беседа на тему 5G начинается с 1:53:30.

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