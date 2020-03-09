09.03.2020, 07:39

Эксперты: влияние коронавируса дошло и до Эстонии. Что будет с еврибором, поставками товаров, инвестициями?

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Эксперты: влияние коронавируса дошло и до Эстонии. Что будет с еврибором, поставками товаров, инвестициями?
Foto: Ester Vaitmaa

Проблемы и прогнозы, связанные с влиянием коронавируса, заняли основную часть мирового внимания. Однако от последнего в нынешней ситуации меньше всего пользы, поскольку основной характерной чертой вируса продолжает оставаться неопределенность.

Эксперты SEB, тем не менее, пытаются воссоединить известные на сегодняшний день факты и влияния, и каждый из экспертов составляет первичную перспективу в своей сфере:

Мартин Силласоо, аналитик и консультант по рискам SEB Markets: ”На данный момент можно уверенно сказать лишь то, что вирус имеет глобальное влияние, которое теперь присутствует повсеместно. В отличие от других рисков и кризисов, произошедших за последние годы, у вируса имеются различные прямые финансово-политические последствия, которые в особенности оказывают воздействие на Китай. Понятно, что влияние на ВВП самое сильное именно там, поскольку большая часть людей не может даже попасть на свои рабочие места. Теперь, когда вирус распространяется и в других странах, он оказывает влияние также на глобальный рост.

Затем многое зависит от того, будет ли кривая процесса восстановления быть похожей на букву V, U или L. V означает резкое падение, но и резкое восстановление экономики, как в случае прежних вспышек вирусов. U-сценарий означает, что неуверенность будет сохраняться некоторое время, тем не менее, нормализация ситуации будет способствовать восстановлению. L — наименее вероятный сценарий, он означает более продолжительную потерю роста. Неизвестность того, какое влияние имеет вирус, принесла с собой падение мировых цен на акции более чем на 10%. Помимо этого, финансовые рынки ожидают ото всех крупных центральных банков мира понижения базовых процентных ставок и/или увеличения программ покупки активов. Такие ожидания к центробанкам обусловили, например, самый низкий уровень доходности облигаций США за 10 лет, т.е. 1% (1,9% в начале года). Влияние отразится также на будущем ожидании EURIBOR — сегодня участники рынка предполагают, что EURIBOR будет отрицательным до 2027 года”.

Эндрико Вырклаев, руководитель фонда SEB Varahaldus: ”В течение последних двух недель мы видели сильное негативное влияние коронавируса на акции и облигации с высоким уровнем риска. Безопасные государственные облигации при этом показали хороший положительный результат. Тем не менее, пока еще трудно говорить, насколько серьезными станут упомянутые воздействия для инвесторов. По-прежнему сохраняется самая существенная неуверенность в вопросе, как вирус будет распространяться в течение дальнейших двух месяцев, в частности на территории с крупнейшей мировой экономикой — в США. На данный момент имеются и положительные, и отрицательные знаки одновременно. Если в Китае можно наблюдать первые проявления стабилизации, то вызывает беспокойство быстрое распространение вируса за пределы Китая, в т. ч. в Италии, Южной Корее и Иране”.

Что касается прогноза на будущее, то, по нашему мнению, кривая развития будет U‑образной. Конечно, мы можем ожидать, что продолжится период неуверенности и на фондовых рынках будет царить нервозность, однако в течение одного или нескольких кварталов нормальный ритм экономики и рынков восстановится. Вскоре финансовые рынки начнут сосредотачиваться на показателях роста 2021 года, и если сильно растянутый и крайне негативный (L-образный) сценарий не реализуется, то мы можем надеяться, что на уровне производства в следующем году коронавирус повлияет лишь маргинально.

Пеэтер Коппель, стратег приватного банковского обслуживания SEB: В случае конкретного вируса в контексте экономики и рынков основной проблемой является неопределенность — никто в настоящий момент не может дать адекватных оценок его влияния на экономку ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Это является также причиной, почему волатильность такая высокая. Если у участников рынка нет конкретной информации, за которую можно было бы зацепиться, то инстинктивно стремятся продавать, что сейчас и делают.

Вероятно, в ближайшие 2-3 недели прояснится, какое влияние окажет вирус на мировую экономику. Внимание следует обратить на три обстоятельства. Во-первых, на распространение вируса. Во-вторых, на то, какие меры принимают центробанки и правительства для обеспечения функционирования экономики. В-третьих, следовало бы посмотреть на то, что говорят конкретные предприятия — насколько сильны нарушения в цепи поставки (и как это влияет на экономические результаты предприятий). Процентные ставки самой значимой мировой валюты — доллара США — уже уменьшились. Нельзя исключать, что каким-либо образом к этому прибегнут и другие центробанки. В то же время следует помнить, что не все проблемы можно решить монетарной политикой. Увы, но нынешний кризис с коронавирусом по свой природе кажется именно такой проблемой”.

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