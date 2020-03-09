Эксперты: влияние коронавируса дошло и до Эстонии. Что будет с еврибором, поставками товаров, инвестициями?

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Затем многое зависит от того, будет ли кривая процесса восстановления быть похожей на букву V, U или L. V означает резкое падение, но и резкое восстановление экономики, как в случае прежних вспышек вирусов. U-сценарий означает, что неуверенность будет сохраняться некоторое время, тем не менее, нормализация ситуации будет способствовать восстановлению. L — наименее вероятный сценарий, он означает более продолжительную потерю роста. Неизвестность того, какое влияние имеет вирус, принесла с собой падение мировых цен на акции более чем на 10%. Помимо этого, финансовые рынки ожидают ото всех крупных центральных банков мира понижения базовых процентных ставок и/или увеличения программ покупки активов. Такие ожидания к центробанкам обусловили, например, самый низкий уровень доходности облигаций США за 10 лет, т.е. 1% (1,9% в начале года). Влияние отразится также на будущем ожидании EURIBOR — сегодня участники рынка предполагают, что EURIBOR будет отрицательным до 2027 года”.

Эндрико Вырклаев, руководитель фонда SEB Varahaldus: ”В течение последних двух недель мы видели сильное негативное влияние коронавируса на акции и облигации с высоким уровнем риска. Безопасные государственные облигации при этом показали хороший положительный результат. Тем не менее, пока еще трудно говорить, насколько серьезными станут упомянутые воздействия для инвесторов. По-прежнему сохраняется самая существенная неуверенность в вопросе, как вирус будет распространяться в течение дальнейших двух месяцев, в частности на территории с крупнейшей мировой экономикой — в США. На данный момент имеются и положительные, и отрицательные знаки одновременно. Если в Китае можно наблюдать первые проявления стабилизации, то вызывает беспокойство быстрое распространение вируса за пределы Китая, в т. ч. в Италии, Южной Корее и Иране”.

Что касается прогноза на будущее, то, по нашему мнению, кривая развития будет U‑образной. Конечно, мы можем ожидать, что продолжится период неуверенности и на фондовых рынках будет царить нервозность, однако в течение одного или нескольких кварталов нормальный ритм экономики и рынков восстановится. Вскоре финансовые рынки начнут сосредотачиваться на показателях роста 2021 года, и если сильно растянутый и крайне негативный (L-образный) сценарий не реализуется, то мы можем надеяться, что на уровне производства в следующем году коронавирус повлияет лишь маргинально.

Пеэтер Коппель, стратег приватного банковского обслуживания SEB: В случае конкретного вируса в контексте экономики и рынков основной проблемой является неопределенность — никто в настоящий момент не может дать адекватных оценок его влияния на экономку ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Это является также причиной, почему волатильность такая высокая. Если у участников рынка нет конкретной информации, за которую можно было бы зацепиться, то инстинктивно стремятся продавать, что сейчас и делают.