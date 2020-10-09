Эксперты: важную роль в преодолении коронакризиса играют сами люди

Действовать надо рационально и не упускать из виду свои долгосрочные цели. Приостановление выплат по второй пенсионной ступени не поможет тем, кто сегодня больше всего нуждается в помощи — людям, потерявшим работу.

В своём выступлении экономист Банка Эстонии Каспар Оя отметил, что в среднем экономические кризисы короче финансовых. ”Если на этот раз удастся избежать финансового кризиса, последствия коронакризиса могут длиться не так долго, как это было после финансового кризиса десятилетней давности. Например, розничные продажи в Эстонии восстановились вскоре после снятия ограничений, и экспорт также начал летом восстанавливаться”, — сказал он. Сохранение экономической стабильности важно для восстановления: краткосрочная государственная поддержка полезна, но на ней нельзя построить долгосрочный рост, который зависит от технологического развития и демографии.

Директор Центра мониторинга развития Теа Данилов отметила, что мы движемся к новой нормальности, ключевыми словами которой являются бесконтактная экономика и растущая рыночная сила цифровых платформ. ”Самое главное для людей — выбрать правильную сторону в образующемся цифровом разрыве: нам нужно особенно серьёзно подумать об использовании наших цифровых навыков и цифровых услуг и, при необходимости, улучшить наши знания в этой области”, — добавила Данилов.

Руководитель Таллиннской фондовой биржи Nasdaq Каарел Отс напомнил, что, несмотря на коронакризис, не стоит забывать об опасности, которую представляют воображаемые вирусы, такие как черно-белое мышление (деньги или здоровье?) или панические настроения. В борьбе с этими опасностями важную роль могут играть СМИ. Отс рекомендует действовать вдумчиво и рационально, основываясь на фактах, концентрировать внимание на инвестировании и долгосрочных выгодах.

Воздействие коронакризиса на кошелёк каждого отдельного человека, будь то временное снижение дохода или потеря работы, привлекло внимание к необходимости накопления и инвестирования. Участников панельной дискуссии спросили, сколько нужно накопить сегодня, чтобы застраховать себя от будущих кризисов и обеспечить достойную жизнь после выхода на пенсию.