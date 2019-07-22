Эксперты: в Таллинне рост цен на недвижимость наиболее вероятен в Копли

В исследовании участвовали представители семи наиболее крупных эстонских компаний по развитию недвижимости: 1Partner, Pindi, Arco Vara, Domus, Kinnisvaraekspert, Ober-Haus ja Uus Maa, всего 39 экспертов.

74 процента из них считают, что жилье в Таллинне будет дорожать. После Копли наиболее вероятным подорожание специалистам видится в Ласнамяэ (39 процентов) и Мустамяэ (33 процента).

Эксперты не видят особых перспектив роста цен в Нымме, Пирита, Старом городе и (что неожиданно) в Каламая. Более того, 74 процента опрошенных назвали район Каламая самым переоцененным в Таллинне. 41 процент считают также стоимость недвижимости в Старом городе слишком высокой.