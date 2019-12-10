Эксперты указали на сомнительные места предстоящей пенсионной реформы

Помимо этого, председатель комиссии по социальным делам отметил пункт о перерыве во взносах во вторую ступень. Согласно законопроекту, минимальный срок отказа от выплат – десять лет. «Такое ограничение на отказ от выплат может привести к тому, что люди начнут совершать необдуманные поступки. Безусловно, следует подумать о том, действительно ли надо устанавливать срок в десять лет».
Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт отметила, что с лицами, присоединившимися к накопительной пенсии и отказавшимися от нее, следует обращаться одинаково. Но законопроект этого не предусматривает. «К сожалению, сегодня авторы анализов также сообщили нам о том, что равное обращение обеспечить невозможно», – сказала она.
Кютт добавила, что при вступлении закона в силу тех, кто решит отказаться от накопительной пенсии, будет значительно больше, чем прогнозируется. «К сожалению, с этим правительственным законопроектом мы движемся в таком направлении, что через 30 лет у нас может не остаться пенсий. Будут только пособия по бедности».
В заседании приняли участие представители адвокатского бюро Glikman Alvin LEVIN, адвокатского бюро TGS Baltic, Министерства юстиции и Министерства финансов.
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