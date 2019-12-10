Эксперты указали на сомнительные места предстоящей пенсионной реформы

Цель реформы системы обязательной накопительной пенсии – сделать этот вид пенсии добровольным. Согласно законопроекту, лица, присоединившиеся ко второй ступени системы пенсионного страхования, смогут отказаться от дальнейшего участия в ней и снять с пенсионного счета все находящиеся там средства, включая выплаченную во вторую ступень долю социального налога в размере 4 %. Проведенные ранее анализы выявили противоречия с конституционным правом на равное обращение: так, лица, присоединившиеся к первой ступени пенсионного страхования, не могут снять со счета долю социального налога до выхода на пенсию.

Председатель комиссии Тынис Мёльдер отметил, что адвокатские бюро не выявили нарушений данного конституционного права, так как в отношении лиц, присоединившихся к первой ступени пенсионного страхования, применяется другой правовой подход. По мнению адвокатов, это – две совершенно разные группы. «Таким образом, противоречий с Конституцией выявлено не было. Но в законопроекте есть другие требующие внимания упущения», – заключил Мёльдер.

Он добавил, что, согласно законопроекту, на выплаты будет наложено ограничение: не более 10 100 евро. По этой причине лица, на чьем счету находится больше средств, окажутся в менее выгодном положении в случае, если захотят отказаться от участия в системе и снять средства. «Здесь авторы анализа пришли к выводу, что данное ограничение может слишком интенсивно нарушать Конституцию. Но у этого ограничения – весомые причины. В ходе производства по проекту мы можем его смягчить. Например, заменить конкретную сумму на процент», – добавил Мёльдер.