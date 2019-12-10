10.12.2019, 18:46

Эксперты указали на сомнительные места предстоящей пенсионной реформы


EST
kohtumine põhiseaduskomisjonis
kohtumine põhiseaduskomisjonisFoto: Andres Putting

Сегодня на заседании комиссии по социальным делам Рийгикогу представители министерств и адвокатских бюро представили свои правовые анализы проекта закона о накопительной пенсии. Анализы рассматривают, соответствует ли пенсионная реформа Конституции.

Цель реформы системы обязательной накопительной пенсии – сделать этот вид пенсии добровольным. Согласно законопроекту, лица, присоединившиеся ко второй ступени системы пенсионного страхования, смогут отказаться от дальнейшего участия в ней и снять с пенсионного счета все находящиеся там средства, включая выплаченную во вторую ступень долю социального налога в размере 4 %. Проведенные ранее анализы выявили противоречия с конституционным правом на равное обращение: так, лица, присоединившиеся к первой ступени пенсионного страхования, не могут снять со счета долю социального налога до выхода на пенсию.

Председатель комиссии Тынис Мёльдер отметил, что адвокатские бюро не выявили нарушений данного конституционного права, так как в отношении лиц, присоединившихся к первой ступени пенсионного страхования, применяется другой правовой подход. По мнению адвокатов, это – две совершенно разные группы. «Таким образом, противоречий с Конституцией выявлено не было. Но в законопроекте есть другие требующие внимания упущения», – заключил Мёльдер.

Читайте также:

Он добавил, что, согласно законопроекту, на выплаты будет наложено ограничение: не более 10 100 евро. По этой причине лица, на чьем счету находится больше средств, окажутся в менее выгодном положении в случае, если захотят отказаться от участия в системе и снять средства. «Здесь авторы анализа пришли к выводу, что данное ограничение может слишком интенсивно нарушать Конституцию. Но у этого ограничения – весомые причины. В ходе производства по проекту мы можем его смягчить. Например, заменить конкретную сумму на процент», – добавил Мёльдер.

Помимо этого, председатель комиссии по социальным делам отметил пункт о перерыве во взносах во вторую ступень. Согласно законопроекту, минимальный срок отказа от выплат – десять лет. «Такое ограничение на отказ от выплат может привести к тому, что люди начнут совершать необдуманные поступки. Безусловно, следует подумать о том, действительно ли надо устанавливать срок в десять лет».

Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт отметила, что с лицами, присоединившимися к накопительной пенсии и отказавшимися от нее, следует обращаться одинаково. Но законопроект этого не предусматривает. «К сожалению, сегодня авторы анализов также сообщили нам о том, что равное обращение обеспечить невозможно», – сказала она.

Кютт добавила, что при вступлении закона в силу тех, кто решит отказаться от накопительной пенсии, будет значительно больше, чем прогнозируется. «К сожалению, с этим правительственным законопроектом мы движемся в таком направлении, что через 30 лет у нас может не остаться пенсий. Будут только пособия по бедности».

В заседании приняли участие представители адвокатского бюро Glikman Alvin LEVIN, адвокатского бюро TGS Baltic, Министерства юстиции и Министерства финансов.

Читайте также: