Эксперты: существует множество рисков, которые могут замедлить рост экономики Эстонии

По словам председателя финансовой комиссии Айвара Кокка, совет по бюджету назвал факторы, которые влияют на текущую экономическую ситуацию и являются важными для государственного бюджета.

”На заседании мы пришли к выводу, что экономическая ситуация в Эстонии по-прежнему хорошая. Долговая нагрузка государства самая низкая по Европе. Но в то же время, ощущается некоторый спад экономической активности”, — сказал Кокк.

Участники заседания отметили, что при выполнении правил в отношении бюджета с точки зрения ЕС следует больше учитывать долговую нагрузку государства. В таком случае при необходимости в период экономической рецессии для оживления экономики можно будет взять заем.

Участники заседания напомнили, что согласно летнему прогнозу Министерства финансов, в 2020 году рост экономики Эстонии снизится до 2,2 %. По сравнению с весной этого года прогнозы на рост экономики в ближайшие несколько лет были занижены, так как внешняя среда может оказаться менее стабильной, чем ожидается.