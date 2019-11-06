Эксперты: существует множество рисков, которые могут замедлить рост экономики Эстонии(9)
Темами прошедшего сегодня заседания финансовой комиссии Рийгикогу и совета по бюджету стали экономический прогноз и выполнение правил в отношении бюджета.
Темами прошедшего сегодня заседания финансовой комиссии Рийгикогу и совета по бюджету стали экономический прогноз и выполнение правил в отношении бюджета.
По словам председателя финансовой комиссии Айвара Кокка, совет по бюджету назвал факторы, которые влияют на текущую экономическую ситуацию и являются важными для государственного бюджета.
”На заседании мы пришли к выводу, что экономическая ситуация в Эстонии по-прежнему хорошая. Долговая нагрузка государства самая низкая по Европе. Но в то же время, ощущается некоторый спад экономической активности”, — сказал Кокк.
Участники заседания отметили, что при выполнении правил в отношении бюджета с точки зрения ЕС следует больше учитывать долговую нагрузку государства. В таком случае при необходимости в период экономической рецессии для оживления экономики можно будет взять заем.
Участники заседания напомнили, что согласно летнему прогнозу Министерства финансов, в 2020 году рост экономики Эстонии снизится до 2,2 %. По сравнению с весной этого года прогнозы на рост экономики в ближайшие несколько лет были занижены, так как внешняя среда может оказаться менее стабильной, чем ожидается.
Совет также отметил, что летний прогноз Министерства финансов соответствует изменениям в экономике Эстонии и условиям, выбранным при его составлении. Но существует опасность, что геополитическая обстановка и договоры о внешней торговле могут оказать более существенное влияние. Это может привести к замедленному по сравнению с прогнозом экономическому росту.
Совет по бюджету выдал свои рекомендации. Так, в будущем прогнозы должны более подробно рассматривать влияние временной и наемной рабочей силы на рынок труда Эстонии, в т.ч. на безработицу и уровень занятости, а также на рост зарплат.
Было и несколько замечаний в связи с выполнением правил в отношении бюджета. Дефицит в 2018 году был выше разрешенного, поэтому правило баланса бюджета требует, чтобы структурная позиция бюджета была улучшена по меньшей мере на 0,5 процентных пункта в год, пока баланс не будет достигнут. Исходя из весеннего прогноза, к 2019 году требуемые шаги еще не сделаны. Совет рекомендовал в скорейшем порядке привести бюджет к структурному балансу.
На заседании участники отметили, что летний экономический прогноз Министерства финансов в общих чертах соответствует ситуации, так как, например, вопросы возникли именно с рынком труда, который является важной частью прогноза.
По оценке совета по бюджету, на этот раз существует больше рисков, которые могут замедлить рост экономики.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
«Живым этого зверя не брать»
Полиция обнаружила тело пропавшего в Маарду подростка
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
Ракицкого жаба задушила. Полностью. Реакция читателей Sport.ua