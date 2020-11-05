Эксперты: скидок и бесплатных товаров для удержания клиента уже недостаточно

”В Эстонии для повышения лояльности клиентов применяются преимущественно программы лояльности на основе скидок или бесплатных товаров и льготных предложений, но результаты многих исследований доказали, что всего этого недостаточно. Товары со скидкой и льготные предложения — это делают все ежедневно, но потребитель ищет то, что нужно и полезно именно ему, и такие предложения, когда он может самостоятельно выбирать желаемый бонус”, — пояснила руководитель сферы кредитных карт Inbank Мари-Лийс Кюппар, добавив, что всё более популярным способом удержания клиентов становится кешбэк.

Возврат части денег, потраченных на покупку, другими словами кешбэк — это система, когда с каждой покупки постоянные клиенты получают назад процент от потраченных денег, перечисляемый на их банковские счета. Например, подобная система применяется в магазинах Rimi, Selveri и Prisma, а также в сети аптек Apotheka и многих других розничных сетях. Недавно на рынок Эстонии вышла первая платёжная карта с программой кешбэк — карта Inpay.

Менеджер по отношениям с клиентами Rimi Eesti Трийн Теннокесе отметила, что возврат части потраченных денег — это один из многих способов поддержания лояльности клиента.

”В Rimi с помощью карты клиента можно получать обратно 1% от денег, потраченных на покупки. Хотя, на первый взгляд, этот процент не кажется большим, его стоит рассматривать в качестве пассивного дохода, поскольку в продуктовый магазин нам приходится ходить в любом случае”, — рассказала Теннокесе. Она добавила, что настоящую ценность кешбэка клиенты видят зачастую только тогда, когда на счету набирается 10 или 20 евро, которые используются для оплаты следующей покупки. ”Возможность копить деньги, которые можно использовать именно тогда, когда хочешь, является очень серьёзным аргументом, почему стоит отдавать предпочтение тому или иному поставщику услуг. Деньги в качестве предлагаемой ценности в разы действеннее, чем любой бесплатный товар”, — добавила Теннокесе.

За месяц можно зарабатывать десятки евро

И Кюппар, и Теннокесе уверены, что в нынешней ситуации, когда так много неизвестности и экономическая ситуация нестабильная, клиентские программы на основе кешбэка становятся ещё более важными. ”Многие люди начали внимательнее следить за своей покупательской корзиной и расходами, поэтому любые дополнительные деньги только приветствуются. Например, оплачивая покупки платёжной картой Inpay, вы зарабатываете 2% кешбэка с каждой покупки, следовательно, если покупать на 500 евро в месяц, можно получить назад 10 евро. В год выходит целых 120 евро”, — поясняет руководитель сферы кредитных карт Inbank.