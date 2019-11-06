Эксперты: с эстонской цифровой подписью в Швеции каши не сваришь

До тех пор, пока цифровая подпись в Эстонии не станет совместима с облачными услугами, используемыми в других странах, нашим компаниям придётся искать отдельные решения, подходящие для целевых рынков, пишут Марье Пере, руководитель отдела новых рынков в Scrive AB, и Лийзи Юрген, партнер юридической фирмы NJORD, передает dv.ee.
В скандинавских странах нужно использовать проверенные и широко распространенные там системы. В Эстонии мы привыкли делать цифровую подпись с помощью сервиса DigiDoc4. К сожалению, ни наша ID-карта, ни ее считыватель, ни программное обеспечение не используются в Швеции или других скандинавских странах. То же можно сказать про Нидерланды (тоже передовая IT-страна).
Таким образом, эстонские предприниматели по-прежнему заключают контракты на зарубежных рынках посредством отсканированной электронной почты или бумаги, что небезопасно и требует большого количества времени.
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