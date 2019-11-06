Эксперты: с эстонской цифровой подписью в Швеции каши не сваришь

В скандинавских странах нужно использовать проверенные и широко распространенные там системы. В Эстонии мы привыкли делать цифровую подпись с помощью сервиса DigiDoc4. К сожалению, ни наша ID-карта, ни ее считыватель, ни программное обеспечение не используются в Швеции или других скандинавских странах. То же можно сказать про Нидерланды (тоже передовая IT-страна).

Таким образом, эстонские предприниматели по-прежнему заключают контракты на зарубежных рынках посредством отсканированной электронной почты или бумаги, что небезопасно и требует большого количества времени.