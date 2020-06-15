Эксперты проведут оценку программы санации торгового центра T1

Об инициировании производства санации своего дочернего предприятия — Tallinna Moekombinaat — компания AS Pro Kapital Grupp (Pro Kapital) сообщила 3 апреля.

Большинство кредиторов проголосовало за программу санации, отмечает Pro Kapital в своем извещении для биржи, в котором также подтверждает, что для принятия программы санации этого недостаточно, так как крупнейший кредитор — инвестиционный фонд Lintgen — против санации и требует смены собственника.

2 июня AS Tallinna Moekombinaat подал в суд заявление в суд на утверждение программысанации.

Суд решил продолжить производство по санации и назвал для оценки ее программы двух экспертов, сообщил сегодня Pro Kapital. Эксперты должны представить свое мнение по программе не позднее 22 июля. Вопрос утверждения программы санации суд должен будет рассмотреть не позднее 10 августа.

Суд сможет утвердить программу санации в случае, если как минимум один из экспертов сочтет, что успешность санации предприятия достаточно высока. Если суд не утвердит план санации, то процесс санации будет завершен, но это судебное постановление можно будет обжаловать.