15.06.2020, 16:42

Эксперты проведут оценку программы санации торгового центра T1


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Parkimine ja liiklus T1 läheduses
Parkimine ja liiklus T1 lähedusesFoto: Kristjan Järv

Собственник торгового центра T1 — Tallinna Moekombinaat — сообщил в апреле, что инициирует санацию предприятия, потому что по-другому фирма не в состоянии справиться с большим долговым бременем. Хотя большая часть кредиторов была за санацию, против нее выступает крупнейший инвестор — зарубежный фонд Lintgen, — вложивший в строительство центра 70 млн евро. Сейчас к оценке программы санации приступают два эксперта.

Об инициировании производства санации своего дочернего предприятия — Tallinna Moekombinaat — компания AS Pro Kapital Grupp (Pro Kapital) сообщила 3 апреля.

Большинство кредиторов проголосовало за программу санации, отмечает Pro Kapital в своем извещении для биржи, в котором также подтверждает, что для принятия программы санации этого недостаточно, так как крупнейший кредитор — инвестиционный фонд Lintgen — против санации и требует смены собственника.

2 июня AS Tallinna Moekombinaat подал в суд заявление в суд на утверждение программысанации.

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Суд решил продолжить производство по санации и назвал для оценки ее программы двух экспертов, сообщил сегодня Pro Kapital. Эксперты должны представить свое мнение по программе не позднее 22 июля. Вопрос утверждения программы санации суд должен будет рассмотреть не позднее 10 августа.

Суд сможет утвердить программу санации в случае, если как минимум один из экспертов сочтет, что успешность санации предприятия достаточно высока. Если суд не утвердит план санации, то процесс санации будет завершен, но это судебное постановление можно будет обжаловать.

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