Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года

Сейчас мировая экономика переживает пик восстановления после кризиса из-за пандемии коронавируса, но до конца года страны могут столкнуться с новыми экономическими вызовами, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

”Мы наблюдаем пиковый отскок. С этого момента импульс немного угасает”, — сказал советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Йоахим Фелс.

В условиях пандемии правительства уже вложили триллионы долларов в меры поддержки, отметило агентство. Благодаря этому в США в августе резко снизился уровень безработицы и улучшилась ситуация на рынке жилья, в Китае восстанавливается экономика, а в Германии растет производство. Кроме того, развивающиеся рынки получили ”передышку” из-за падения курса доллара, указало агентство.

Однако сохранить позиции будет непросто, предупредили эксперты. Власти должны будут активизировать усилия по стимулированию экономики, в то время как многие из них уже готовы приостановить меры поддержки, которые были введены в связи с пандемией, отметили они.

Так, в США в августе создали 1,4 млн рабочих мест, но ”поддерживать такой темп” без финансовой поддержки будет трудно, указал эксперт Moody's Райан Свит. Помимо этого, ряд крупных компаний заявили о грядущих сокращениях. Среди них — производитель автомобилей Ford Motor Co и авиакомпания United Airlines Holdings Inc.

В то же время Китае, в котором еще несколько месяцев назад удалось локализовать распространение коронавируса, потребители по-прежнему неохотно тратят деньги, а крупнейшие банки страны сообщили о худшем падении прибыли за более чем десять лет из-за роста безнадежных долгов, отметил Blomberg.

В целом, по оценке профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина, пандемия коронавируса до 2025 года может нанести мировой экономике ущерб в размере около $35 трлн. ”Вы должны привить довольно большую часть населения, прежде чем экономические потери начнут снижаться”, — отметил он. Однако даже если вакцину от COVID-19 разработают, понадобится немало времени для того, чтобы сделать ее доступной во всем мире, предупредил Маккиббин. Также эксперты опасаются и второй волны коронавируса, указало агентство.