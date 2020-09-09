Эксперты: по сравнению с остальным миром Эстония отстала в использовании новейших платежных решений

Решения для совершения покупок нуждаются в более значительной инновации
По словам Кюппар, платёжное поведение частных лиц включает три аспекта: постоянные платежи, т. е. платежи, например, за жильё, за своё хобби и хобби детей; платежи людей друг другу, т. е., например, за обед; совершение покупок. ”Больше всего платежей делается при совершении покупок, поэтому именно эта сфера нуждается в случае с платежами в более существенной инновации и умном подходе. Процесс совершения ежедневных покупок, в магазине или в интернете, должен быть простым для потребителя. Ношение в кошельке разных карт клиента и банковских карт — уже практически вчерашний день, потому что общество всё больше стремится к комфорту”, — описала ситуацию руководитель сферы кредитных карт Inbank, которая уверена в том, что платежи без кошелька уже здесь, чтобы остаться навсегда. Вопрос просто в том, насколько поставщики услуг успеют за тенденцией и как сделать так, чтобы местные потребители доверяли новым платёжным решениям.
Кюппар привела пример, что у потребителей по-прежнему есть опасения в связи с мобильными платежами, а также использованием кредитной карты, хотя на самом деле эти риски смягчены всеми возможными способами. ”Ошибочно считается, что мобильные платежи с помощью смартфона или платежи кредитной картой — это рискованные действия, хотя на самом деле эти возможности во много раз безопаснее, чем использование обычной дебетовой карты. Например, в случае с кредитной картой все возможные риски берёт на себя банк, а не владелец карты, т. е. в случае неправильных сделок или мошенничества проще обратить эти сделки вспять”, — пояснила Кюппар. Она добавила, что для кредитной карты и мобильных платежей тоже можно установить лимиты, которые при необходимости помогают придерживаться бюджета, т. е. не тратить больше, чем можно.
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