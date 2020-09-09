09.09.2020, 19:22

Эксперты: по сравнению с остальным миром Эстония отстала в использовании новейших платежных решений

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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.Foto: Kretel Kuusk

В Эстонии наличные стали использовать в значительной мере меньше, но по сравнению с остальным миром мы отстали от принятия к использованию новейших платёжных решений. Бесконтактные и мобильные платежи по-прежнему вызывают неуверенность у потребителей, хотя они существенно удобнее и безопаснее.

”В последние годы весь мир, в том числе Эстония, движется к обществу, в котором все расчёты осуществляются безналичным способом. Подтверждением этому послужило также проведённое в прошлом году исследование финансового поведения жителей Эстонии, согласно которому 65% респондентов чаще платили платёжной картой, чем наличными. Тех, кто использовали только наличные, было всего лишь 9%, и только 14% пользовались наличными чаще, чем платёжной картой”, — отметила руководитель сферы кредитных карт Inbank Мари-Лийс Кюппар. Она добавила, что изменение платёжного поведения ставит перед банками и торговцами немало задач, чтобы идти в ногу с ожиданиями потребителей в плане ежедневных платёжных решений.

Специалист платёжно-расчётного отдела Банка Эстонии Тийна Соосалу добавила, что тенденция использования новых платёжных решений демонстрирует стабильный рост — особенно в течение последних шести месяцев. ”Увеличенный во время чрезвычайного положения лимит бесконтактного платежа значительно увеличил долю использования бесконтактных платежей — во втором квартале 2020 года 38% карточных платежей осуществлялись бесконтактным способом, что на 14% больше, чем годом ранее”, — рассказала Соосалу о поведении потребителей. Банковские приложения также достигают всё большего числа смартфонов, поскольку именно с их помощью уже сейчас осуществляется свыше одной пятой всех платежей.

Руководитель сферы кредитных карт Inbank сказала, что хотя в мире уже широко используются бесконтактные и мобильные платежи, ставшие частью повседневной жизни, в Эстонии оба решения используются на удивление скромно. ”Вышедшая в конце прошлого года на рынок система Apple Pay, безусловно, дала дополнительный толчок к увеличению числа мобильных платежей в Эстонии, поскольку в случае с Apple Pay нет обычного 50-еврового лимита бесконтактного платежа, ведь каждый человек сам устанавливает свой дневной лимит покупок. Это позволяет использовать бесконтактный мобильный платёж также и в случае более крупных покупок, т. е., соответственно, растёт интерес к мобильным платежам”, — пояснила Кюппар.

Решения для совершения покупок нуждаются в более значительной инновации

По словам Кюппар, платёжное поведение частных лиц включает три аспекта: постоянные платежи, т. е. платежи, например, за жильё, за своё хобби и хобби детей; платежи людей друг другу, т. е., например, за обед; совершение покупок. ”Больше всего платежей делается при совершении покупок, поэтому именно эта сфера нуждается в случае с платежами в более существенной инновации и умном подходе. Процесс совершения ежедневных покупок, в магазине или в интернете, должен быть простым для потребителя. Ношение в кошельке разных карт клиента и банковских карт — уже практически вчерашний день, потому что общество всё больше стремится к комфорту”, — описала ситуацию руководитель сферы кредитных карт Inbank, которая уверена в том, что платежи без кошелька уже здесь, чтобы остаться навсегда. Вопрос просто в том, насколько поставщики услуг успеют за тенденцией и как сделать так, чтобы местные потребители доверяли новым платёжным решениям.

Кюппар привела пример, что у потребителей по-прежнему есть опасения в связи с мобильными платежами, а также использованием кредитной карты, хотя на самом деле эти риски смягчены всеми возможными способами. ”Ошибочно считается, что мобильные платежи с помощью смартфона или платежи кредитной картой — это рискованные действия, хотя на самом деле эти возможности во много раз безопаснее, чем использование обычной дебетовой карты. Например, в случае с кредитной картой все возможные риски берёт на себя банк, а не владелец карты, т. е. в случае неправильных сделок или мошенничества проще обратить эти сделки вспять”, — пояснила Кюппар. Она добавила, что для кредитной карты и мобильных платежей тоже можно установить лимиты, которые при необходимости помогают придерживаться бюджета, т. е. не тратить больше, чем можно.

Она добавила, что также безопаснее осуществлять мобильные платежи с помощью смартфона, чем носить с собой дебетовую карту, утерю или пропажу которой зачастую можно обнаружить только тогда, когда вор уже успел воспользоваться ею. ”Смартфон и ключи — это на сегодня главные вещи, без которых человек не уходит из дома. Как это ни печально, смартфон всегда у нас с собой, абсолютно везде, т. е. его утерю человек замечает быстрее”, — считает руководитель сферы кредитных карт Inbank. Также для повышения безопасности можно включить отправку оповещений на смартфон, чтобы проверять, действительно ли платежи сделаны вами.

Мари-Лийс Кюппар надеется, что если за год число тех, кто использует мобильные платежи, увеличилось в десять раз, то в ближайшее время это число увеличится ещё больше. ”Если уже однажды вы потратили пару минут, чтобы привязать свою платёжную карту к мобильным платежам, и ощутили, насколько это удобно и просто, то вряд ли уже захотите пользоваться обычной банковской картой”, — отметила Кюппар, полагая, что вскоре все платёжные решения переедут в смартфон, и начнётся гонка за самым удобным для потребителя платёжным решением.

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