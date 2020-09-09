Эксперты: по сравнению с остальным миром Эстония отстала в использовании новейших платежных решений

Решения для совершения покупок нуждаются в более значительной инновации
По словам Кюппар, платёжное поведение частных лиц включает три аспекта: постоянные платежи, т. е. платежи, например, за жильё, за своё хобби и хобби детей; платежи людей друг другу, т. е., например, за обед; совершение покупок. ”Больше всего платежей делается при совершении покупок, поэтому именно эта сфера нуждается в случае с платежами в более существенной инновации и умном подходе. Процесс совершения ежедневных покупок, в магазине или в интернете, должен быть простым для потребителя. Ношение в кошельке разных карт клиента и банковских карт — уже практически вчерашний день, потому что общество всё больше стремится к комфорту”, — описала ситуацию руководитель сферы кредитных карт Inbank, которая уверена в том, что платежи без кошелька уже здесь, чтобы остаться навсегда. Вопрос просто в том, насколько поставщики услуг успеют за тенденцией и как сделать так, чтобы местные потребители доверяли новым платёжным решениям.
Кюппар привела пример, что у потребителей по-прежнему есть опасения в связи с мобильными платежами, а также использованием кредитной карты, хотя на самом деле эти риски смягчены всеми возможными способами. ”Ошибочно считается, что мобильные платежи с помощью смартфона или платежи кредитной картой — это рискованные действия, хотя на самом деле эти возможности во много раз безопаснее, чем использование обычной дебетовой карты. Например, в случае с кредитной картой все возможные риски берёт на себя банк, а не владелец карты, т. е. в случае неправильных сделок или мошенничества проще обратить эти сделки вспять”, — пояснила Кюппар. Она добавила, что для кредитной карты и мобильных платежей тоже можно установить лимиты, которые при необходимости помогают придерживаться бюджета, т. е. не тратить больше, чем можно.
Решена судьба девочки, которой жонглировал отец на видео
Люди смеялись над крошечным домиком, пока не увидели его изнутри
Почему нельзя оставлять зарядку в розетке
Кем оказалась женщина, избившая девочку в лифте Красноярска