Эксперты: по сравнению с остальным миром Эстония отстала в использовании новейших платежных решений

”В последние годы весь мир, в том числе Эстония, движется к обществу, в котором все расчёты осуществляются безналичным способом. Подтверждением этому послужило также проведённое в прошлом году исследование финансового поведения жителей Эстонии, согласно которому 65% респондентов чаще платили платёжной картой, чем наличными. Тех, кто использовали только наличные, было всего лишь 9%, и только 14% пользовались наличными чаще, чем платёжной картой”, — отметила руководитель сферы кредитных карт Inbank Мари-Лийс Кюппар. Она добавила, что изменение платёжного поведения ставит перед банками и торговцами немало задач, чтобы идти в ногу с ожиданиями потребителей в плане ежедневных платёжных решений.

Специалист платёжно-расчётного отдела Банка Эстонии Тийна Соосалу добавила, что тенденция использования новых платёжных решений демонстрирует стабильный рост — особенно в течение последних шести месяцев. ”Увеличенный во время чрезвычайного положения лимит бесконтактного платежа значительно увеличил долю использования бесконтактных платежей — во втором квартале 2020 года 38% карточных платежей осуществлялись бесконтактным способом, что на 14% больше, чем годом ранее”, — рассказала Соосалу о поведении потребителей. Банковские приложения также достигают всё большего числа смартфонов, поскольку именно с их помощью уже сейчас осуществляется свыше одной пятой всех платежей.

Руководитель сферы кредитных карт Inbank сказала, что хотя в мире уже широко используются бесконтактные и мобильные платежи, ставшие частью повседневной жизни, в Эстонии оба решения используются на удивление скромно. ”Вышедшая в конце прошлого года на рынок система Apple Pay, безусловно, дала дополнительный толчок к увеличению числа мобильных платежей в Эстонии, поскольку в случае с Apple Pay нет обычного 50-еврового лимита бесконтактного платежа, ведь каждый человек сам устанавливает свой дневной лимит покупок. Это позволяет использовать бесконтактный мобильный платёж также и в случае более крупных покупок, т. е., соответственно, растёт интерес к мобильным платежам”, — пояснила Кюппар.