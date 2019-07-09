Эксперты: планируемое смягчение ограничений на рекламу быстрых кредитов может привести к росту кредитной нагрузки населения

”Согласно поправкам, разработанным Министерством экономики, фирмы, предоставляющие быстрые кредиты, получат право добавлять к обязательной информации прочие сообщения, например, что речь идет о простом и гибком инструменте”, — говорит председатель правления Credit Union House Максим Сорокин. — ”Не исключено, что подобная либерализация закона может привести к росту кредитной нагрузки населения”.

По словам Сорокина, прежняя консервативная политика в области регулирования рекламы быстрых кредитов, а также стратегия Банковского союза, направленная на повышение финансовой грамотности жителей Эстонии, за последние годы принесли положительные результаты.

”Два крупнейших банка за последние месяцы обнародовали результаты исследования, которые говорят о том, что поведение жителей Эстонии при планировании своих расходов с годами заметно улучшилось. Более половины опрошенных утверждают, что смотрят не только на затратность, но и на прочие расходы, связанные с получением кредита. Это говорит об осознанности при использовании кредитных инструментов”, — говорит Максим Сорокин. — ”При этом я бы обратил внимание на то, что 50 процентов опрошенных подумывают о взятии малого кредита. Если закон о рекламе малых кредитов будет смягчен, как предлагает Министерство экономики, кредитная нагрузка этих людей может возрасти”.