09.07.2019, 10:14

Эксперты: планируемое смягчение ограничений на рекламу быстрых кредитов может привести к росту кредитной нагрузки населения

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rus.delfi.ee
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Euroraha
EurorahaFoto: Sven Arbet

По мнению специалистов Credit Union House, правительству стоит внимательно проанализировать все риски при принятии решения о либерализации закона о рекламе в той части, которая касается рекламы кредитных инструментов, так как планируемое смягчение ограничений на рекламу быстрых кредитов может привести к росту кредитной нагрузки населения.

”Согласно поправкам, разработанным Министерством экономики, фирмы, предоставляющие быстрые кредиты, получат право добавлять к обязательной информации прочие сообщения, например, что речь идет о простом и гибком инструменте”, — говорит председатель правления Credit Union House Максим Сорокин. — ”Не исключено, что подобная либерализация закона может привести к росту кредитной нагрузки населения”.

По словам Сорокина, прежняя консервативная политика в области регулирования рекламы быстрых кредитов, а также стратегия Банковского союза, направленная на повышение финансовой грамотности жителей Эстонии, за последние годы принесли положительные результаты.

”Два крупнейших банка за последние месяцы обнародовали результаты исследования, которые говорят о том, что поведение жителей Эстонии при планировании своих расходов с годами заметно улучшилось. Более половины опрошенных утверждают, что смотрят не только на затратность, но и на прочие расходы, связанные с получением кредита. Это говорит об осознанности при использовании кредитных инструментов”, — говорит Максим Сорокин. — ”При этом я бы обратил внимание на то, что 50 процентов опрошенных подумывают о взятии малого кредита. Если закон о рекламе малых кредитов будет смягчен, как предлагает Министерство экономики, кредитная нагрузка этих людей может возрасти”.

По словам Сорокина, общая кредитная нагрузка частных лиц в Эстонии постоянно растет. По состоянию на конец 2018 года она составляла 8,8 миллиардов евро, из которых 7,6 миллиардов приходится на жилищные кредиты. За год эта сумма выросла на 7%. ”Подобные темпы роста можно считать достаточно быстрыми”, — считает председатель правления Credit Union House Максим Сорокин.

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