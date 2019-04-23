Эксперты: пик продаж недвижимости переместился на лето

Еще несколько лет назад лето было традиционно самым ”медленным” сезоном в плане покупки-продажи недвижимости как на местном, так и на международных рынках. Основное количество сделок совершалось весной или осенью, зима также была относительно стабильной. Однако последнее исследование Google свидетельствует о том, что в настоящее время пик активности продаж недвижимости приходится на летний период, а именно на июль и август. Присматривать вариант для покупки жилья клиенты начинают приблизительно за полгода, в январе-марте.

По словам эксперта рынка недвижимости, члена правления эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ Артема Уманца, эту тенденцию подтверждают и внутренние исследования их компании. ”Почему пик активности на рынке недвижимости теперь приходится на лето? Во-первых, застройщики активно предлагают квадратные метры со скидками после весеннего затишья. Некоторые застройщики также сдают очереди именно к началу лета, и в то же время начинают строительство новых домов в этот период. Во-вторых, люди сами разделили продажи на сезонности: на летне-осенний и на зимне-весенний. И, в-третьих, причина в удобстве. Людям банально проще переезжать и делать ремонты именно в теплую пору”, — прокомментировал Уманец и добавил, что и пик аренд квартир тоже приходится на лето.

RIA.com Marketplaces OÜ — это эстонское предприятие, управляющее ведущим онлайн-рынком недвижимости в Украине DOM.RIA.com и крупнейшим украинским онлайн-рынком автопродаж AUTO.RIA.com.