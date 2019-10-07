Эксперты: пенсионную реформу можно сравнить с отменой ПДД

По словам аналитика Praxise Магнуса Пийритса, сейчас все европейские страны занимаются этой же проблемой — изменяющейся демографической ситуацией, двигающей границы достаточности пенсионных накоплений. ”Для смягчения ситуации и в других странах тем или иным способом увеличивают ответственность самих людей за обеспечение дохода в старости. Проблема в том, что это требует от людей большей финансовой грамотности. Есть реальная опасность, что деньги будут потрачены впустую”, — сказал Пийритс.

”Поскольку будущая пенсия зависит от прошлых и будущих решений, систему нельзя изменять в спешке, поскольку следует учесть много факторов”, — добавил Пийритс.

Принявший участие в мероприятии президент Литовского союза инвестиционных и пенсионных фондов Шарунас Рузгис привел в качестве примера недавнюю пенсионную реформу в Литве. ”Положительно, что в результате дискуссий, происходящих вокруг реформы, повышается осведомленность людей касательно пенсии, а также интерес больше вкладывать в свои сбережения. Но это уже третья крупная реформа, в результате которой доверие людей к системе падает, растет неуверенность в своем будущем. Картинку также не улучшили неуклюжие правовые акты по выплатам, и почти номинальная денежная поддержка от государства”, — прокомментировал Рузгис.

Бывший президент Эстонского Банка Ардо Ханссон в ходе дискуссии привел в пример пенсионную реформу в Польше. ”Прошлую пенсионную систему в Польше убрали, после этого через пару лет правительство поняло, смотря на последствия, что нужно начинать строить похожую систему”, — сказал Ханссон. ”Реформа делает слишком большие ставки на мощность I ступени. Если останется только I ступень, то вся пенсионная система начнет зависит от экономики и решений политиков”, — добавил Ханссон.

Опасность: легко поддающиеся влиянию накопители пенсии

По словам ведущего специалиста в области поведенческих наук Kantar Emor Хейди Рейнсон, выступившей на утреннем пенсионном мероприятии Luminor, потребительское поведение показывает, что в принятии решения процент скидки чаще всего более заметен, чем конечная цена товара. ”В дебатах по поводу II ступени фокус также ушел в проценты — если доходность слишком низкая, то накопления кажутся неразумными. Конечно, у этого есть своя финансовая логика, но концентрируясь на процентных ставках мы можем забыть, что накопление и сбережение денег на будущее — это уже само по себе ценно”, — прокомментировала Рейнсон.

По оценке Рейнсон, потребители должны быть готовы к тому, что после вступления в силу закона, со всех сторон на них начнут влиять. ”Правительство свое решение вынесло, а люди еще нет. По всей видимости скоро мы увидим новые финансовые продукты для привлечения средств II ступени и много рекламы, склоняющей людей к разным видам потребления. Много ли людей возьмут деньги II ступени зависит и от того, насколько сложным будет этот процесс”, — добавила Рейнсон.