Эксперты: отказ от второй пенсионной ступени может привести к непредсказуемым результатам

”Согласно недавней статистике, за последние 10 лет общий объем накоплений эстонских домохозяйств вырос более чем в два раза и составил 7,6 миллиардов евро”, — говорит председатель правления Credit Union House Максим Сорокин. — ”Причем по скорости роста накоплений наша страна превышала даже общеевропейские показатели. Однако, если верить банковской статистике, для значительной части вкладчиков единственным видом накопления являются именно пенсионные вклады”.

По словам Сорокина, главный аргумент авторов реформы второй пенсионной ступени — это низкий уровень доходности пенсионных фондов: ”Мы уже обращали внимание на то, что реальная доходность эстонских пенсионных фондов за последние десять лет показала отрицательный результат: -1,3% в год. Эту проблему действительно надо решать. Однако, отказ от второй пенсионной ступени может привести к непредсказуемым последствиям”.

Председатель правления Credit Union House считает, что при проведении подобных реформ стоит обратить внимание на опыт других стран Европейского союза, например, Венгрии, которая также проводила реформу обязательного пенсионного страхования.

”Согласно исследованиям, выяснилось, что в итоге примерно половина жителей Венгрии либо вообще не планируют копить на пенсию, либо делают это эпизодически. Не исключено, что отмена обязательного пенсионного страхования в Эстонии приведет к такому же результату”, — говорит Максим Сорокин.

В Credit Union House уверены, что основная опасность заключается в том, что большинство людей заберут средства из второй пенсионной ступени и потратят их на ежедневные расходы.