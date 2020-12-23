Эксперты: от внедрения 5G Эстония выиграет около 400 миллионов евро

Глава Ericsson Eesti Андрус Дурейко объяснил результаты анализа тем, что создание сети 5G будет стоить в Европе в разы меньше, чем будет получено в результате использования услуг. ”Создание сети 5G во всех странах Европейского союза обойдется примерно в 46 миллиардов евро, но за следующие 15 лет сеть принесет целых 210 миллиардов евро. Эстония выиграла бы от сети 5G почти 400 миллионов евро”, — сказал Дурейко, добавив, что именно поэтому не стоит откладывать создание сетей 5G.

В ходе анализа были рассмотрены четыре разных сектора, на которые 5G окажет влияние быстрее всего. В рамках умной промышленности было проанализировано влияние на производство, добычу полезных ископаемых, грузовые перевозки и логистику, энергетический сектор и коммунальные услуги. В области умных сельских районов основное внимание уделялось сельскому хозяйству и развитию пригородов. Зона умного города включала в себя строительство, общественный транспорт, общественное пространство, а также беспилотные транспортные средства. Умные услуги публичного сектора, в свою очередь, включают в себя здравоохранение и больницы, образование, туризм и муниципальные здания.

Согласно исследованию, 5G принесет наибольший доход в сфере умных сельских районов (258 миллионов евро), за ними следуют умные города (67 миллионов), умная промышленность (47 миллионов) и умные услуги публичного сектора (19 миллионов). ”Поскольку большинство услуг создается на базе частного капитала, государству не нужно бояться чрезмерных инвестиций. В государственной поддержке будут нуждаться лишь некоторые сферы, такие как сельское хозяйство, здравоохранение, образование, туризм и городское общественное пространство”, — пояснил глава Ericsson в Эстонии.

По словам члена правления Эстонского союза инфотехнологий и телекоммуникаций (ITL) и компании-разработчика программного обеспечения Flowit Estonia Юхана-Мадиса Пука, от быстрого создания сети 5G в выигрыше останутся все секторы экономики, а также потребители Эстонии.

”Хотя о 5G в основном говорится как о прорыве в сфере промышленности и технологий, в действительности сеть 5G улучшит и нашу повседневную жизнь. Например, в связи с распространением коронавируса все больше и больше людей работают из дома, и государство также советует переезжать в сельскую местность, но зачастую именно в сельской местности возникает проблема из-за того, что интернет недостаточно быстрый для работы”, — сказал Пукк.