Эксперты: от внедрения 5G Эстония выиграет около 400 миллионов евро

Технологическая компания Ericsson провела общеевропейский анализ с целью изучить преимущества создания сети 5G в разных странах. Согласно исследованию, чистая прибыль для промышленного сектора, услуг публичного сектора, умных городов и умных сельских районов Эстонии составит почти 400 миллионов евро.
Глава Ericsson Eesti Андрус Дурейко объяснил результаты анализа тем, что создание сети 5G будет стоить в Европе в разы меньше, чем будет получено в результате использования услуг. ”Создание сети 5G во всех странах Европейского союза обойдется примерно в 46 миллиардов евро, но за следующие 15 лет сеть принесет целых 210 миллиардов евро. Эстония выиграла бы от сети 5G почти 400 миллионов евро”, — сказал Дурейко, добавив, что именно поэтому не стоит откладывать создание сетей 5G.
В ходе анализа были рассмотрены четыре разных сектора, на которые 5G окажет влияние быстрее всего. В рамках умной промышленности было проанализировано влияние на производство, добычу полезных ископаемых, грузовые перевозки и логистику, энергетический сектор и коммунальные услуги. В области умных сельских районов основное внимание уделялось сельскому хозяйству и развитию пригородов. Зона умного города включала в себя строительство, общественный транспорт, общественное пространство, а также беспилотные транспортные средства. Умные услуги публичного сектора, в свою очередь, включают в себя здравоохранение и больницы, образование, туризм и муниципальные здания.
Согласно исследованию, 5G принесет наибольший доход в сфере умных сельских районов (258 миллионов евро), за ними следуют умные города (67 миллионов), умная промышленность (47 миллионов) и умные услуги публичного сектора (19 миллионов). ”Поскольку большинство услуг создается на базе частного капитала, государству не нужно бояться чрезмерных инвестиций. В государственной поддержке будут нуждаться лишь некоторые сферы, такие как сельское хозяйство, здравоохранение, образование, туризм и городское общественное пространство”, — пояснил глава Ericsson в Эстонии.
По словам члена правления Эстонского союза инфотехнологий и телекоммуникаций (ITL) и компании-разработчика программного обеспечения Flowit Estonia Юхана-Мадиса Пука, от быстрого создания сети 5G в выигрыше останутся все секторы экономики, а также потребители Эстонии.
”Хотя о 5G в основном говорится как о прорыве в сфере промышленности и технологий, в действительности сеть 5G улучшит и нашу повседневную жизнь. Например, в связи с распространением коронавируса все больше и больше людей работают из дома, и государство также советует переезжать в сельскую местность, но зачастую именно в сельской местности возникает проблема из-за того, что интернет недостаточно быстрый для работы”, — сказал Пукк.
Поскольку содержание работы все больше основывается на обмене данными, для удаленной работы уже недостаточно только чтения электронной почты и использования Excel. ”Человек, который должен работать с большими объемами данных, не может сегодня даже рассмотреть возможность удаленной работы, потому что большая часть программного обеспечения работает в сети и требует хорошего сигнала и скорости”, — добавил Пукк.
Член правления ITL отметил, что 5G — это один из компонентов, который позволит местным компаниям достичь и коммерческих целей. ”Эстонские предприятия конкурируют в основном с европейскими компаниями, где технология 5G в нескольких странах уже используется. Мы неизбежно отстаем от остальных уже сегодня, поскольку еще не начали внедрять технологии 5G, и это снижает нашу конкурентоспособность в создании новых бизнес-моделей и рабочих процессов. Соседние страны уже разрабатывают новые изменения процессов на основе 5G и более эффективные системы, а мы топчемся на месте”, — сказал Пукк.
Пукк уверен, что внедрение любой новой технологии занимает время. ”Есть секторы, в которых мы можем сразу же извлечь выгоду из 5G. Также есть и секторы, где потребуется время, чтобы увидеть преимущества, потому что приложения и системы на базе 5G еще находятся в стадии разработки”, — сказал член правления ITL.
Глава Ericsson Eesti подчеркнул, что имеется готовность в сотрудничестве с операторами мобильной связи приступить к созданию сетей 5G сразу же, как только будут распределены необходимые для этого лицензии на частоты. ”Ericsson — мировой лидер в области технологий 5G и инноваций. Ежедневно компания поставляет клиентам по всему миру 5 миллионов сетевых устройств 5G, в производстве которых важную роль также играет завод Ericsson в Эстонии”, — сказал Дурейко.
Международная исследовательская компания Analysys Mason провела по заказу Ericsson и Qualcomm подробный анализ доходов и расходов полного развертывания 5G в Европе. Анализ был сосредоточен на возможных сферах применения 5G и первичных расширенных услугах мобильной широкополосной связи для потребителей, которые многие европейские операторы мобильных сетей уже запустили в сетях 4G. Анализ проводился в марте-сентябре 2020 года.
Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб
Заклинаем Вас, не оставляйте чеки на кассах магазинов
Когда менять моторное масло, чтобы не убить двигатель?
Что означает эхо в телефонных разговорах