23.12.2020, 13:11

Эксперты: от внедрения 5G Эстония выиграет около 400 миллионов евро

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Эксперты: от внедрения 5G Эстония выиграет около 400 миллионов евро
pixabay.com

Технологическая компания Ericsson провела общеевропейский анализ с целью изучить преимущества создания сети 5G в разных странах. Согласно исследованию, чистая прибыль для промышленного сектора, услуг публичного сектора, умных городов и умных сельских районов Эстонии составит почти 400 миллионов евро.

Глава Ericsson Eesti Андрус Дурейко объяснил результаты анализа тем, что создание сети 5G будет стоить в Европе в разы меньше, чем будет получено в результате использования услуг. ”Создание сети 5G во всех странах Европейского союза обойдется примерно в 46 миллиардов евро, но за следующие 15 лет сеть принесет целых 210 миллиардов евро. Эстония выиграла бы от сети 5G почти 400 миллионов евро”, — сказал Дурейко, добавив, что именно поэтому не стоит откладывать создание сетей 5G.

В ходе анализа были рассмотрены четыре разных сектора, на которые 5G окажет влияние быстрее всего. В рамках умной промышленности было проанализировано влияние на производство, добычу полезных ископаемых, грузовые перевозки и логистику, энергетический сектор и коммунальные услуги. В области умных сельских районов основное внимание уделялось сельскому хозяйству и развитию пригородов. Зона умного города включала в себя строительство, общественный транспорт, общественное пространство, а также беспилотные транспортные средства. Умные услуги публичного сектора, в свою очередь, включают в себя здравоохранение и больницы, образование, туризм и муниципальные здания.

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Согласно исследованию, 5G принесет наибольший доход в сфере умных сельских районов (258 миллионов евро), за ними следуют умные города (67 миллионов), умная промышленность (47 миллионов) и умные услуги публичного сектора (19 миллионов). ”Поскольку большинство услуг создается на базе частного капитала, государству не нужно бояться чрезмерных инвестиций. В государственной поддержке будут нуждаться лишь некоторые сферы, такие как сельское хозяйство, здравоохранение, образование, туризм и городское общественное пространство”, — пояснил глава Ericsson в Эстонии.

По словам члена правления Эстонского союза инфотехнологий и телекоммуникаций (ITL) и компании-разработчика программного обеспечения Flowit Estonia Юхана-Мадиса Пука, от быстрого создания сети 5G в выигрыше останутся все секторы экономики, а также потребители Эстонии.

”Хотя о 5G в основном говорится как о прорыве в сфере промышленности и технологий, в действительности сеть 5G улучшит и нашу повседневную жизнь. Например, в связи с распространением коронавируса все больше и больше людей работают из дома, и государство также советует переезжать в сельскую местность, но зачастую именно в сельской местности возникает проблема из-за того, что интернет недостаточно быстрый для работы”, — сказал Пукк.

Поскольку содержание работы все больше основывается на обмене данными, для удаленной работы уже недостаточно только чтения электронной почты и использования Excel. ”Человек, который должен работать с большими объемами данных, не может сегодня даже рассмотреть возможность удаленной работы, потому что большая часть программного обеспечения работает в сети и требует хорошего сигнала и скорости”, — добавил Пукк.

Член правления ITL отметил, что 5G — это один из компонентов, который позволит местным компаниям достичь и коммерческих целей. ”Эстонские предприятия конкурируют в основном с европейскими компаниями, где технология 5G в нескольких странах уже используется. Мы неизбежно отстаем от остальных уже сегодня, поскольку еще не начали внедрять технологии 5G, и это снижает нашу конкурентоспособность в создании новых бизнес-моделей и рабочих процессов. Соседние страны уже разрабатывают новые изменения процессов на основе 5G и более эффективные системы, а мы топчемся на месте”, — сказал Пукк.

Пукк уверен, что внедрение любой новой технологии занимает время. ”Есть секторы, в которых мы можем сразу же извлечь выгоду из 5G. Также есть и секторы, где потребуется время, чтобы увидеть преимущества, потому что приложения и системы на базе 5G еще находятся в стадии разработки”, — сказал член правления ITL.

Глава Ericsson Eesti подчеркнул, что имеется готовность в сотрудничестве с операторами мобильной связи приступить к созданию сетей 5G сразу же, как только будут распределены необходимые для этого лицензии на частоты. ”Ericsson — мировой лидер в области технологий 5G и инноваций. Ежедневно компания поставляет клиентам по всему миру 5 миллионов сетевых устройств 5G, в производстве которых важную роль также играет завод Ericsson в Эстонии”, — сказал Дурейко.

Международная исследовательская компания Analysys Mason провела по заказу Ericsson и Qualcomm подробный анализ доходов и расходов полного развертывания 5G в Европе. Анализ был сосредоточен на возможных сферах применения 5G и первичных расширенных услугах мобильной широкополосной связи для потребителей, которые многие европейские операторы мобильных сетей уже запустили в сетях 4G. Анализ проводился в марте-сентябре 2020 года.

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