21.08.2019, 18:40

Эксперты: на рынке коммерческой недвижимости цена не имеет решающего значения


rus.delfi.ee
EST
Laulukaare remont
Vaade Tallinna kesklinnaleFoto: Madis Veltman

При поиске подходящих помещений стоимость аренды не является для предприятий больше решающим фактором, куда большее значение имеют качество строительства, экологичность, потенциал развития конкретного района и, в качестве новой тенденции, наличие зарядок для электромобилей.

Анализ таллиннской коммерческой площади, проведенный застройщиком Estmak Capital, показывает, что стоимость аренды не входит в число важнейших приоритетов компаний. ”От качественных офисных помещений, представительств или салонов в первую очередь ожидают качество строительства, идеально работающие техносистемы, архитектурную ценность, наивысший класс энергоэффективности, наличие сертификатов LEED или BREEAM и перспективы местоположения помещений”, — комментирует владелец Estmak Capital Тимофей Суконкин.

Прекрасное бюро и хороший адрес удержат таланты

Компании подтверждают, что хорошая зарплата — не достаточный фактор для удержания в коллективе самых ярких звезд. Прежде всего персонал мотивирует привлекательная рабочая среда, которая удерживает персонал и позволяет работать на самом высоком уровне.

”В экономике решения опираются на математику, но стоимость аренды не входит больше в это математическое уравнение — в фокусе человек и среда”, — подтверждает член правления бюро недвижимости Uus Maa Ärikinnisvara Эдуард Сорокин.

”Именно по этой причине успешные компании оформляют свои офисы самым интересным образом и в качестве местоположения выбирают не скучные адреса, а здания, окруженные вдохновляющей средой”, — добавил Сорокин.

Центр Таллинна все больше смещается к морю и порту. По словам Сорокина, новые кварталы, строящиеся вокруг Старого порта, являются сегодня самыми ”горячими” внутри так называемой ”Золотой мили” Таллинна.

На рынке недвижимости правят стартап-ментальность и зеленое мышление

”Помимо привычных парковок для велосипедов в качестве новой тенденции можно привести возможности зарядки электромобилей, которыми предприятия все чаще интересуются. Все больше превалирует зеленое мышление и предпочтение отдается энергоэффективным зданиям и инновационным решениям”, — добавляет Тимофей Суконкин.

”Офис — это лицо компании и в нашем случае новые помещения должны были отвечать таким требованиям, как наличие зоны для отдыха, отдельной от рабочих помещений, хорошее освещение, качественная отделка и возможность при необходимости расширяться в том же здании”, — поясняет руководитель ИТ-компании Derivco Estonia Юлия Сабурова, компания которой выросла с 10 до 167 сотрудников.

Ее слова подтверждает и Эдуард Сорокин, по словам которого стартап-менталитет добрался до эстонского рынка недвижимости. ”ИТ-компании растут с такой скоростью, что сложно прогнозировать размеры требуемых помещений даже на пару лет вперед. Персонал расширяется в таких компаниях зачастую на несколько сотен процентов в год. Распространенное решение — договора аренды, в которых якорным клиентам предписана возможность расширения в том же офисном здании”, — пояснил Сорокин.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: