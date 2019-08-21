Эксперты: на рынке коммерческой недвижимости цена не имеет решающего значения

Анализ таллиннской коммерческой площади, проведенный застройщиком Estmak Capital, показывает, что стоимость аренды не входит в число важнейших приоритетов компаний. ”От качественных офисных помещений, представительств или салонов в первую очередь ожидают качество строительства, идеально работающие техносистемы, архитектурную ценность, наивысший класс энергоэффективности, наличие сертификатов LEED или BREEAM и перспективы местоположения помещений”, — комментирует владелец Estmak Capital Тимофей Суконкин.

Прекрасное бюро и хороший адрес удержат таланты

Компании подтверждают, что хорошая зарплата — не достаточный фактор для удержания в коллективе самых ярких звезд. Прежде всего персонал мотивирует привлекательная рабочая среда, которая удерживает персонал и позволяет работать на самом высоком уровне.

”В экономике решения опираются на математику, но стоимость аренды не входит больше в это математическое уравнение — в фокусе человек и среда”, — подтверждает член правления бюро недвижимости Uus Maa Ärikinnisvara OÜ Эдуард Сорокин.

”Именно по этой причине успешные компании оформляют свои офисы самым интересным образом и в качестве местоположения выбирают не скучные адреса, а здания, окруженные вдохновляющей средой”, — добавил Сорокин.