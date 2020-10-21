Эксперты: к 2025 году новые технологии вытеснят 85 млн рабочих мест

Из-за автоматизации в результате технологического прогресса к 2025 году могут быть сокращены 85 млн рабочих мест в 15 сферах экономики. Это следует из доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ), опубликованного 20 октября. Вместе с тем эксперты полагают, что "революция роботов" приведет к созданию 97 млн новых рабочих мест. В целом, в будущем, в отличие от предыдущих лет, появление новых позиций будет происходить медленнее, чем исчезновение уже существующих, говорится далее в документе.

По оценке экспертов ВЭФ, к 2025 году работа между человеком и машинами будет распределять поровну. При этом автоматизация коснется таких видов деятельности, как ввод и обработка данных, бухгалтерский учет, ряд административных задач.

43 процента работодателей намерены сократить рабочие места

Согласно проведенному экспертами ВЭФ опросу, 43 процента представителей бизнеса заявили, что намерены сократить рабочие места ввиду внедрения новых технологий. 41 процент работодателей планируют расширить сеть подрядчиков для выполнения некоторых видов работ, а 34 процента — привлечь новую рабочую силу, необходимую для интеграции новых технологий.

"Ускорение автоматизации и последствия обусловленной пандемией коронавируса рецессией усугубили уже имеющийся дисбаланс на рынках труда и свели на нет снижение уровня безработицы, достигнутое после глобального экономического кризиса 2007-2008 годов", — отметил управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди.

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