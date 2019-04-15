Эксперты: Эстония и Латвия сталкиваются с одинаковыми проблемами на рынках труда

Председатель совета исследовательского центра Certus и доцент сравнительной политологии Латвийского университета Даунис Ауэрс сказал, что во всех странах Балтии талантливые молодые люди предпочитают жить в городах. В будущем это станет серьезной проблемой, касающейся всей Северной Европы, где исход населения из сельских регионов начался еще в ранних 1970-х годах.

”Что можно предпринять? Не слишком многое, поскольку тенденция неизбежна, и, если мы хотим создать стратегии на будущее, следует для начала признать сложившуюся ситуацию. С 1970-х годов считается, что жителям городской среды не хватает свежего воздуха, но с тех пор население, скажем, Стокгольма выросло вполовину. Очень маловероятно, что в странах Балтии будет иначе”, — отметил Ауэрс.

Говоря о решениях, Ауэрс упомянул о политике смягчения, т.е. о более эффективном использовании рабочей силы и гибком пенсионном возрасте. Небольшие профессиональные училища и более тесное сотрудничество с предприятиями являются одной из частей решения. ”Использование финансовых стимулов является второй возможностью. В регионах можно применять разные налоговые ставки”, — добавил Ауэрс. Для привлечения людей в деревню можно предложить налоговые льготы и частичное погашение учебного кредита — например, в Норвегии в некоторых регионах погашают от 10% кредита до его полной суммы. Также можно субсидировать услуги частного сектора — как торговых, так и иных предприятий. Иммиграция является наиболее противоречивой темой, и она должна опираться на разновекторную политику — с одной стороны центральное правительство распределяет мигрантов по стране, а с другой местные предприятия нуждаются в рабочей силе.

Машины заменяют людей, но к 2030 году рабочих мест станет больше

В своем докладе главный аналитик целевого учреждения Kutsekoda Ингве Розенблад отметила, что несмотря на сокращение населения трудоспособного возраста, сегодня в Эстонии больше работников, чем 5-10 лет назад. ”Это результат более гибких моделей трудоустройства, трудовой реформы и — частично — иммиграции, но теперь мы уже довольно близки к максимуму работников”, — сказала Розенблад.

По ее словам, с 2015 года иммиграция превышает эмиграцию — частично в результате роста зарплат, а также потому, что в 2018 году гражданам не входящих в ЕС стран выдали 20 000 краткосрочных разрешений на работу, т.е. в три раза больше, чем в 2017 году. Искусственный интеллект, 5G, большие данные и облачная обработка данных — эти аспекты автоматизации и дигитализации оказывают на рынок труда определенное влияние. К 2030 году примерно 13% рабочих мест в Эстонии будут заняты машинами, но при этом добавится 15% новых рабочих мест.

По словам Розенблад, растет популярность непрерывного образования — люди старше 25 лет составляют 40% учащихся профессиональных училищ и университетов. Предприятия также все больше сотрудничают с учебными заведениями. Хорошим примером тут является Cleveron, который будет предлагать прикладное высшее образование наряду с развитием практических навыков на своем предприятии.

”От имени Sakret я благодарю участников из двух стран за открытое обсуждение тем, касающихся всех эстонских и латвийских предприятий, действующих в городах и в сельской местности. Идет ли речь о повышении внимания к регионам, о развитии непрерывного образования для получения новых навыков или о сотрудничества между университетами и предприятиями — настало время делиться опытом и искать решения вместе”, — сказал исполнительный директор Sakret OÜ Каспарс Пацевичс.