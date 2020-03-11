Эксперты: если коронавирус выйдет из-под контроля, нельзя исключить экономического спада в Эстонии
Что все происходящее означает для Эстонии? Как вирус может ударить по нашей экономике?
Что все происходящее означает для Эстонии? Как вирус может ударить по нашей экономике?
Экономист Банка Эстонии Пеэтер Луйкмел резюмировал происходящее так: "В принципе можно сказать, что сотни умирают, тысячи заражаются вирусом, а миллионы меняют свое поведение". Другими словами: конкретно то, что люди заболевают, не очень влияет на экономику, пишет Eesti Päevaleht.
Как экономический деятель он бесстрастно привел пример, что средний европеец все равно от шести до восьми дней в год на больничном и от подобных гриппу вирусов в год умирает в среднем 70 000 человек. "По нынешним случаям заболевания и смерти речь еще не идет о чем-то выдающемся", — сказал Луйкмел.
Но то, что многие люди, предприятия и государства из-за коронавируса принимают другие решения, чем раньше, явно в какой-то мере отразится на экономике.
Но не сразу, оценил Луйкмел. "Сегодняшний шок другой, чем классический шок спроса. Это шок предложения, вещи не производятся", — пояснил экономист центробанка и указал на вставшие заводы в Китае. Остановка тамошних заводов в свою очередь дойдет до нас с четырех-пятинедельной задержкой, потому что именно столько занимает морской транспорт из Китая в Европу.
Следовательно, влияние разгула коронавируса в Китае еще не полностью дошло до Эстонии. Реально влияние проявится, по словам Луйкмела, теперь в конце первого квартала, начале второго.
Руководитель отдела прогнозов Банка Эстонии Расмус Каттай констатировал, что сейчас смотреть в будущее чрезвычайно сложно."Неопределенность, что будет происходить в Европе или в других местах в ближайшее время, просто настолько велика. Даже если в Китае уменьшится количество новых случаев заболевания, Европа и США — еще открытые вопросы. И США в плане торговли важный фактор для Европы. Если бы там началось что-то масштабное, то наши торговые партнеры получили бы сильный удар", — рассуждал Каттай в понедельник.
Если бы в Европе или США пришлось для предотвращения распространения вируса принять такие же суровые меры, как в Китае, где они сильно уменьшили, например, потребление электричества и промышленное производство, аж на 50%, то ситуация у нас могла бы стать довольно напряженной. "Я считаю, что 1% [уменьшения роста экономики] в случае более черного сценария будет очень скромным результатом, — сказал Каттай. — Если бы теперь в какой-нибудь стране Европы или у нас дела ускользнули из рук, то нельзя исключить спада экономики".
Сейчас прогнозировать будущее крайне сложно даже опытным экономическим аналитикам. "Если бы мы занимались каким-нибудь известным зверем, то можно было бы предугадать. Мы проходили через финансовые кризисы и знаем, как в целом созданы экономические связи в мире, и если что-то случится, то что это повлечет за собой. А нынешний случай беспрецедентный.
Ни одна из прежних вспышек заболевания — SARS, MERS или другого — не дает образца, по которому оценить, что теперь будет происходить. Они были относительно локальные и касались стран, роль которых в мировой экономике была сравнительно мала. В 2003 году даже роль Китая в мировой экономике была в 2,5 раза меньше", — отметил Каттай.
Тем не менее Банк Эстонии уже меньше чем через месяц должен подготовить весенний экономический прогноз, относительно которого как Каттай, так и Луйкмел признают, что, очевидно, столкнутся с большей неопределенностью и гипотетичностью, чем обычно. И хотя нельзя исключать, что до прогноза неожиданно выяснятся хорошие новости насчет мировой экономики, с ухудшающимися перспективами Эстонии уже смирились. "Несомненно, на перспективу [прогноза] повлияют сегодняшние показатели, и она будет хуже. 2 апреля оповестим, насколько точнее", — отметил Каттай.
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