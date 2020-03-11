Эксперты: если коронавирус выйдет из-под контроля, нельзя исключить экономического спада в Эстонии

Экономист Банка Эстонии Пеэтер Луйкмел резюмировал происходящее так: "В принципе можно сказать, что сотни умирают, тысячи заражаются вирусом, а миллионы меняют свое поведение". Другими словами: конкретно то, что люди заболевают, не очень влияет на экономику, пишет Eesti Päevaleht.

Как экономический деятель он бесстрастно привел пример, что средний европеец все равно от шести до восьми дней в год на больничном и от подобных гриппу вирусов в год умирает в среднем 70 000 человек. "По нынешним случаям заболевания и смерти речь еще не идет о чем-то выдающемся", — сказал Луйкмел.

Но то, что многие люди, предприятия и государства из-за коронавируса принимают другие решения, чем раньше, явно в какой-то мере отразится на экономике.

Но не сразу, оценил Луйкмел. "Сегодняшний шок другой, чем классический шок спроса. Это шок предложения, вещи не производятся", — пояснил экономист центробанка и указал на вставшие заводы в Китае. Остановка тамошних заводов в свою очередь дойдет до нас с четырех-пятинедельной задержкой, потому что именно столько занимает морской транспорт из Китая в Европу.

Следовательно, влияние разгула коронавируса в Китае еще не полностью дошло до Эстонии. Реально влияние проявится, по словам Луйкмела, теперь в конце первого квартала, начале второго.