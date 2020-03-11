11.03.2020, 09:01

Эксперты: если коронавирус выйдет из-под контроля, нельзя исключить экономического спада в Эстонии

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Раймо Поом
EST
Эксперты: если коронавирус выйдет из-под контроля, нельзя исключить экономического спада в Эстонии
Foto: REUTERS/SCANPIX

Что все происходящее означает для Эстонии? Как вирус может ударить по нашей экономике?

Экономист Банка Эстонии Пеэтер Луйкмел резюмировал происходящее так: "В принципе можно сказать, что сотни умирают, тысячи заражаются вирусом, а миллионы меняют свое поведение". Другими словами: конкретно то, что люди заболевают, не очень влияет на экономику, пишет Eesti Päevaleht.

Как экономический деятель он бесстрастно привел пример, что средний европеец все равно от шести до восьми дней в год на больничном и от подобных гриппу вирусов в год умирает в среднем 70 000 человек. "По нынешним случаям заболевания и смерти речь еще не идет о чем-то выдающемся", — сказал Луйкмел.

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Но то, что многие люди, предприятия и государства из-за коронавируса принимают другие решения, чем раньше, явно в какой-то мере отразится на экономике.

Но не сразу, оценил Луйкмел. "Сегодняшний шок другой, чем классический шок спроса. Это шок предложения, вещи не производятся", — пояснил экономист центробанка и указал на вставшие заводы в Китае. Остановка тамошних заводов в свою очередь дойдет до нас с четырех-пятинедельной задержкой, потому что именно столько занимает морской транспорт из Китая в Европу.

Следовательно, влияние разгула коронавируса в Китае еще не полностью дошло до Эстонии. Реально влияние проявится, по словам Луйкмела, теперь в конце первого квартала, начале второго.

Rasmus Kattai, Peeter Luikmel Foto: Tiit Blaat

Руководитель отдела прогнозов Банка Эстонии Расмус Каттай констатировал, что сейчас смотреть в будущее чрезвычайно сложно."Неопределенность, что будет происходить в Европе или в других местах в ближайшее время, просто настолько велика. Даже если в Китае уменьшится количество новых случаев заболевания, Европа и США — еще открытые вопросы. И США в плане торговли важный фактор для Европы. Если бы там началось что-то масштабное, то наши торговые партнеры получили бы сильный удар", — рассуждал Каттай в понедельник.

Если бы в Европе или США пришлось для предотвращения распространения вируса принять такие же суровые меры, как в Китае, где они сильно уменьшили, например, потребление электричества и промышленное производство, аж на 50%, то ситуация у нас могла бы стать довольно напряженной. "Я считаю, что 1% [уменьшения роста экономики] в случае более черного сценария будет очень скромным результатом, — сказал Каттай. — Если бы теперь в какой-нибудь стране Европы или у нас дела ускользнули из рук, то нельзя исключить спада экономики".

Сейчас прогнозировать будущее крайне сложно даже опытным экономическим аналитикам. "Если бы мы занимались каким-нибудь известным зверем, то можно было бы предугадать. Мы проходили через финансовые кризисы и знаем, как в целом созданы экономические связи в мире, и если что-то случится, то что это повлечет за собой. А нынешний случай беспрецедентный.

Ни одна из прежних вспышек заболевания — SARS, MERS или другого — не дает образца, по которому оценить, что теперь будет происходить. Они были относительно локальные и касались стран, роль которых в мировой экономике была сравнительно мала. В 2003 году даже роль Китая в мировой экономике была в 2,5 раза меньше", — отметил Каттай.

Тем не менее Банк Эстонии уже меньше чем через месяц должен подготовить весенний экономический прогноз, относительно которого как Каттай, так и Луйкмел признают, что, очевидно, столкнутся с большей неопределенностью и гипотетичностью, чем обычно. И хотя нельзя исключать, что до прогноза неожиданно выяснятся хорошие новости насчет мировой экономики, с ухудшающимися перспективами Эстонии уже смирились. "Несомненно, на перспективу [прогноза] повлияют сегодняшние показатели, и она будет хуже. 2 апреля оповестим, насколько точнее", — отметил Каттай.

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