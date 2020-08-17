Экспертный совет выработал для правительственной комиссии предложения по оживлению экономики

Предложенные экспертным советом стратегические направления работы можно разделить на пять тематических групп. Для оживления подорванной пандемией экономики, усиления ее сопротивляемости кризисам и способствования структурным реформам были предложены способы ускорить государственные инвестиции и увеличить их объемы, поддержать благосостояние людей и улучшить доступность рабочей силы, повысить конкурентоспособность предприятий и их усилия по освоению международных рынков, создать условия, способствующие преодолению кризиса и сделать публичный сектор более эффективным.

В окончательной формулировке предложения будут готовы в ближайшие дни, когда с ними ознакомят как правительственную комиссию, так и общественность.

”Я рад, что в результате длительного и многогранного обсуждения нам удалось достигнуть компромисса, содержание которого будет учитываться как во время переговоров по бюджету будущего года, так и при планировании инвестиций, осуществляемых в рамках программы ЕС по перезапуску экономики”, — сказал руководивший работой экспертного совета премьер-министр Юри Ратас.

В работе созванного в июне экспертного совета участвовали: Рауль Эаметс, Ардо Ханссон, Ало Иваск, Вяйно Калдоя, Эрки Килу, Арно Кютт, Тоомас Луман, Кадри Мяннасоо, Пирет Мюрк-Дюбуа, Пеэп Петерсон, Яан Пиллесаар, Индрек Нейвельт, Кай Реало, Иво Суурсоо, Кадри Украински, Энн Вескимяги и Хейки Ритс.