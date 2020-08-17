17.08.2020, 21:17

Экспертный совет выработал для правительственной комиссии предложения по оживлению экономики


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Экспертный совет выработал для правительственной комиссии предложения по оживлению экономики
Коммуникационное бюро правительства

Созданный при правительственной комиссии по экономическому развитию экспертный совет, состоящий из руководителей бизнеса, ученых-экономистов и аналитиков, договорился о предложениях по оживлению экономики, которые комиссия начнет обсуждать уже в эту среду.

Предложенные экспертным советом стратегические направления работы можно разделить на пять тематических групп. Для оживления подорванной пандемией экономики, усиления ее сопротивляемости кризисам и способствования структурным реформам были предложены способы ускорить государственные инвестиции и увеличить их объемы, поддержать благосостояние людей и улучшить доступность рабочей силы, повысить конкурентоспособность предприятий и их усилия по освоению международных рынков, создать условия, способствующие преодолению кризиса и сделать публичный сектор более эффективным.

В окончательной формулировке предложения будут готовы в ближайшие дни, когда с ними ознакомят как правительственную комиссию, так и общественность.

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”Я рад, что в результате длительного и многогранного обсуждения нам удалось достигнуть компромисса, содержание которого будет учитываться как во время переговоров по бюджету будущего года, так и при планировании инвестиций, осуществляемых в рамках программы ЕС по перезапуску экономики”, — сказал руководивший работой экспертного совета премьер-министр Юри Ратас.

В работе созванного в июне экспертного совета участвовали: Рауль Эаметс, Ардо Ханссон, Ало Иваск, Вяйно Калдоя, Эрки Килу, Арно Кютт, Тоомас Луман, Кадри Мяннасоо, Пирет Мюрк-Дюбуа, Пеэп Петерсон, Яан Пиллесаар, Индрек Нейвельт, Кай Реало, Иво Суурсоо, Кадри Украински, Энн Вескимяги и Хейки Ритс.

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